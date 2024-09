Le jeu Cobra se dévoile

A vrai dire, l’annonce n’est qu’une demie-surprise puisqu’on savait déjà qu’un tel projet en préparation. En mars 2023, Microids avait dévoilé avoir signé un partenariat avec la société TMS pour une adaptation en jeu vidéo. Un an et demi plus tard, ce projet a un nom : Space Adventure Cobra – The Awakening. Un titre confié au studio français Magic Pockets, basé à Torcy, et qui avait déjà accouché de plusieurs jeux mobiles et autres adaptations, de Koh-Lanta à Miraculous en passant par Léa Passion. Ils ont également proposé le relaxant et éducatif Dolphin Spirit: Ocean Mission sorti l’année passée.

Ambiance différente pour ce Cobra, qui va prendra la forme d’un jeu d’action et de plateforme en sidescrolling horizontal en se lorgnant légèrement du côté du metroidvania. Un premier teaser a été dévoilé, ne laissant entrevoir que notre héros et quelques bribes de gameplay. C’est court, mais ça semble pointer sur une adaptation qui sera à minima fidèle (à défaut d’être ambitieuse), reprenant les douze premiers épisodes de la série. Dans un article publié par le magazine japonais Famitsu, on a la confirmation que Microids a bien l’autorisation des ayants-droits pour réutiliser pleinement les images.

Côté contenus, on nous parle d’une vingtaine de niveaux, avec la possibilité de jouer aussi bien en solo pour découvrir l’histoire seul ou partir en mode coopératif pour jouer avec un autre joueur ou une autre joueuse. Trois modes de difficulté sont prévus pour challenger les plus aguerris et on y retrouve plusieurs armes iconiques, comme le Colt Python 77 ou encore le Psychogun.

Pas encore de date de sortie précise mais ce Space Adventure Cobra – The Awakening est attendu pour courant 2025 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Une version physique est d’ores et déjà disponible en précommande.