Microids sortira son Space Adventure Cobra: The Awakening à la fin du mois d’août

La fin de l’été dans le viseur

Dans cette adaptation qui couvrira les douze premiers épisodes de la série, Microids et Magic Pockets entendent nous mettre dans la peau du célèbre protagoniste à travers plusieurs niveaux que l’on pourra vivre en solo (dans un mode Histoire avec trois niveaux de difficulté), tandis qu’un mode coopératif à deux joueurs nous fera affronter des vagues d’ennemis. Ce jeu d’action et de plateformes nous permettra d’utiliser tout l’arsenal de Cobra, de son rayon delta à son Revolver Colt Python 77.

Si l’on a pas encore de nouvelle vidéo du jeu à se mettre sous la dent, on sait maintenant que ce Space Adventure Cobra: The Awakening sortira le 26 août prochain, sur PC (Steam, Epic Games Store et GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il évitera donc d’aller se caler à l’habituelle période des fêtes de fin d’année, là où Microids sort normalement le plus de jeux. Reste à savoir si cela lui réussira, car on sait que la fin du mois d’août est également une période particulièrement difficile pour exister médiatiquement.