Soundfall : Le hack’n’slash musical refait surface avec un trailer

On l’avait quelque peu oublié, Soudfall a refait surface lors de cette Gamescom 2021. Il faut dire que le jeu développé par Drastic Games n’avait pas donné de nouvelles depuis plus de trois ans. Cette nouvelle bande-annonce a donc de quoi rassurer la communauté, tout en nous offrant de nouvelles séquences de gameplay.

Des donjons et des sons

Annoncé en 2018, Soundfall est un dungeon crawler rythmique. Il s’agit d’un hack’n’slash qui va baser son action sur la musique. Vous incarnez un gardien de l’harmonie et votre objectif sera de défendre Symphonia contre les forces maléfiques de Discord. Vous pourrez jouer seul ou jusqu’à quatre joueurs et choisir parmi cinq personnages jouables.

Sa particularité réside principalement dans ses mécaniques basées sur le rythme, où nos compétences sont liées à la musique. Avec une proposition comme celle-ci, on imagine que la bande-son sera des plus prometteuses. La sortie de Soundfall est désormais fixée à 2022 sur PC et consoles.