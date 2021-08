Gamescom : +40 jeux présentés, toutes les annonces résumées en 7 minutes

Hier soir s’est tenue une conférence pour l’ouverture de la Gamescom. La cérémonie, toujours présentée par Geoff Keighley, a permis de découvrir bon nombre de jeux qui sortiront en fin d’année et en 2022. Une conférence, qui n’était peut-être pas rempli de surprises, mais qui nous a tout de même permis de découvrir quelques nouveautés sympathiques.

On pense à Marvel’s Midnight Suns qui s’est officialisé, le reboot de Saints Row qui a été confirmé ou encore Park Beyond qui a été annoncé. Si jamais vous n’avez pas eu l’occasion de regarder les deux heures de cérémonie ou que vous souhaitez simplement avoir un condensé, on vous résume tout ce qu’il s’est passé en vidéo !