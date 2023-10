Soulslinger: Envoy of Death mélange FPS et roguelite avec du western et de la fantasy

Une sortie d’ici quelques semaines ?

Chapeauté par le studio hongrois Elder Games, que l’on connait pour Cardaclysm et Everreach: Project Eden, Soulslinger: Envoy of Death se présente comme un nouveau défi pour les développeurs. Cette fois-ci, ils empruntent la voie du jeu de tir avec un FPS avec des composantes roguelite bien apparentes. Officialisé au milieu de l’année, il avait notamment refait une apparition lors du Future Games Show de la dernière Gamescom.

Aujourd’hui, le titre fait le tour du propriétaire avec une vidéo explicative en compagnie du fondateur et lead designer Ede Tarsoly. Vous incarnerez alors un Soulslinger, un Émissaire de la Mort qui est capable d’enchaîner les pouvoirs et faire face aux monstruosités des Limbes. Votre quête, affronter un mystérieux Cartel, une organisation qui récolte les âmes pour briser les chaînes de l’au-delà.

On est ainsi plongé dans une ambiance qui semble mélanger western et fantasy, où l’on doit enchaîner les kills à coups de pétoire et avec l’aide de différents pouvoirs. Roguelite oblige, la mort fera partie du voyage et vous devrez régulièrement recommencer votre partie en fabricant de nouvelles armes et en améliorant votre arsenal. On nous promet une certaine narration et un système profond de personnalisation, chose que l’on pourra sans doute bientôt découvrir.

Une démo sera disponible lors du prochain festival Steam Next, du 9 au 16 octobre. Soulslinger: Envoy of Death sortira ensuite en accès anticipé sur PC d’ici la fin de l’année 2023. Pour l’instant, on ne sait pas combien de temps il compte rester dans ce statut d’early access ni s’il compte sortir sur d’autres consoles à l’avenir, mais nul doute que son succès (ou non) à son lancement joueront sur ces éléments.