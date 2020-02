Deemo Reborn

Deemo Reborn est un jeu de rythme sur Playstation 4. Il s'agit d'un remake du titre éponyme sorti en 2013 sur Smartphones. Le titre nous plonge dans un voyage féerique et la rencontre entre une petite fille ayant oublié son passé, et Deemo une créature jouant du piano. Le jeu de rythme est jouable en VR comme en version non VR, et il est possible de contrôler notre protagoniste dans des environnements tout en 3D.