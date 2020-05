Après une semaine surtout marquée par le rythme avec le dernier jeu Hatsune Miku, voyons un peu ce qui arrivera dans les boutiques dans les prochains jours. Voici les prochaines sorties jeux vidéo !

Quelles sont les sorties jeux du 18 au 24 mai 2020 ?

Crucible (PC) – 20 mai

Première sortie majeure, il s’agit de Crucible. Projet chapeauté par les studios Amazon, le titre avait été annoncé il y a un petit bout de temps maintenant. Quelque peu oublié depuis, le jeu a fait son retour il y a quelques semaines et sortira en free-to-play le 20 mai sur PC. Il s’agit d’un jeu de tir multijoueur avec des éléments PvE et PvP et propose trois modes de jeu à son lancement avec des personnages qui ont tous leurs spécificités.

The Wonderful 101: Remastered (PC, PS4, Switch) – 22 mai

Version remasterisée de The Wonderful 101 à l’époque de la Wii U, cette nouvelle édition embarque des graphismes retravaillés et quelques nouveautés. On aura par exemple un mode Time Attack ou encore deux missions supplémentaires centés sur Luka. La bande-son aussi a été améliorée.

Maneater (PC, PS4, One, Switch) – 22 mai

Celui-ci est sans doute l’un des titres qui se démarque cette semaine : imaginez, vous incarnez un requin mais dans un RPG. Maneater propose ainsi une aventure avec des mécaniques du jeu de rôle : on pourra améliorer et personnaliser son requin, réaliser des quêtes annexes et progresser à travers plusieurs chapitres.

Saints Row The Third Remasted (PC, PS4, One) – 22 mai

Après The Wonderful 101, un autre remaster arrive : celui de Saints Row The Third. Version améliorée du titre sorti au début des années 2010, cette édition regroupera l’ensemble des contenus additionnels, l’aventure initiale, le tout, avec des graphismes améliorées et une refonte visuelle.

N’oublions pas d’autres sorties qui font peut-être un peu moins de bruit telles que Gorn sur PSVR le 19 mai, Neversong sur Steam le 20 mai, Cannibal Cuisine le même jour ou encore The Persistence et sa version non réalité virtuelle. Deux jeux de golf feront aussi leur apparition, Golf With Your Friends le 19 mai et What the Golf? le 21 mai.