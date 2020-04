Golf with your Friends

Golf with your friends est un jeu de minigolf solo ou multijoueur dans lequel vous pouvez vous mesurer jusqu'à 12 concurrents. A travers 9 parcours de 18 trous aux ambiances variées, définissez vous-même les règles de jeu avec toutes une panoplie de modifications possibles et différents modes de jeu comme le basket ou encore le hockey. Pour les plus créatifs d'entre vous, un éditeur de niveaux est également disponible afin d'allonger la durée de vie et de partager vos créations avec la communauté.