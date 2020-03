Après une semaine sous le signe de One Piece Pirate Warriors 4 et de l’excellent Half-Life Alyx, voyons un peu les prochaines sorties jeux vidéo. On s’attarde sur ce qui arrive pour cette fin du mois de mars, qui sera surtout marquée par un Persona et un certain remake. Qu’est-ce qui arrive dans les prochains jours ?

Quelles sont les sorties jeux du 30 mars au 5 avril mars 2020 ?

Mount & Blade II Bannerlord (PC) – 30 mars

Première sortie notable cette semaine, il s’agit de Mount & Blade II Bannerlord. Attendu depuis de nombreuses années, le jeu d’action/simulation médiéval aux composantes RPG va enfin sortir. Enfin, presque, puisqu’il va d’abord paraître en accès anticipé. On sera plongé dans un empire déchiré par la guerre civile, 200 ans avant les événements de Mount & Blade Warband, premier jeu de la franchise.

Persona 5 Royal (PS4) – 31 mars

Le gros rendez-vous des prochains jours, c’est évidemment Persona 5 Royal. Inutile de vous dire qu’il s’agit de l’un des RPG les plus attendus de ce début d’année et pour cause : il s’agit d’une version améliorée et particulièrement bonifiée de l’excellent Persona 5 sorti en 2017. Mais il sera surtout traduit pour la première fois en français, idéal pour les nouveaux joueurs. Pour plus d’informations, vous pouvez lire notre test ou consulter notre guide complet de Persona 5 Royal.

Operencia: The Stolen Sun (PC, PS4, One, Switch) – 31 mars

Déjà sorti sur l’Epic Games Store l’année passée, Operencia: The Stolen Sun prépare son arrivée sur consoles de salon et les autres plateformes. Plutôt bien accueilli à l’époque, le RPG nous invite à participer à une aventure un peu old-school avec des combats au tour par tour mais dans un dungeon-crawler en vue à la première personne.

Zombie Army Trilogy (Switch) – 31 mars

Sortie à prévoir sur Switch, c’est Zombie Army Trilogy. Pack regroupant les trois premiers volets de la série (dont le troisième est exclusif à ce pack), les joueurs pourront (re)découvrir ces jeux avec des graphismes améliorés, l’intégralité du contenu, une compatibilité avec la détection de mouvements et le HD Rumble. Parfait pour s’y plonger si vous aviez connu la franchise avec le récent Zombie Army 4: Dead War.

Resident Evil 3 Remake (PC, PS4, One) – 3 avril

Evidemment, la dernière sortie de la semaine, et l’une des plus importantes, c’est Resident Evil 3 Remake. Il s’agit d’une version revue du troisième épisode de la franchise, comme ce fût le cas avec Resident Evil 2 Remake. On y retrouve Jill Valentine, membre des Stars, où l’on devra faire face au célèbre Nemesis. Project Resistance, une composante multijoueur, est aussi inclus dans le jeu.

Resident Evil 3 - Edition lenticulaire... - Acheter sur Amazon Remake d’un des jeux d'horreur les plus appréciés des fans; Deux personnages iconiques de la série : Jill Valentine et le Némésis

D’autres arrivées sont prévues pour cette semaine. On ne s’attardera pas forcément dessus mais l’on a par exemple, l’arrivée de The Complex, un film interactif le 31 mars, Totally Reliable Delivery Service, le 1er avril, ou encore Ty The Tasmanian Tiger HD sur Switch.