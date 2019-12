Zombie Army Trilogy

Zombie Army Trilogy est une compilation de jeux qui regroupe les deux épisodes de Nazi Zombie Army issus de la série Sniper Elite en version remasterisée ainsi que le troisième volet avec une campagne inédite. Les deux premiers titres profitent ainsi de graphismes améliorés, une nouvelle bande-son et un mode Horde qui permet de jouer jusqu'à quatre joueurs. La compilation est d'abord sortie sur PC, PS4 et Xbox One puis a fait son entrée sur Switch en 2020.