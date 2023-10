Mortal Kombat se la joue RPG avec la sortie du jeu mobile Mortal Kombat: Onslaught

La gacha Mortal Kombat est là

Ce nouveau jeu offre un scénario inédit pour la licence, qui reprend l’ancien univers de la saga pour nous faire affronter Shinnok. Le spin-off mobile entend bien réunir les personnages les plus célèbres de la saga, de Scorpion à Sub-Zero en passant par Kitana et Smoke, en les divisant dans des classes uniques (assassins, guerriers, snipers et défenseurs) afin de constituer une équipe équilibrée de quatre guerriers, prêts à en découdre dans des affrontements en temps réel qui font davantage de place à la stratégie qu’aux réflexes. Un genre de jeu que l’on a beaucoup l’habitude de voir sur mobiles, mais qui a le mérite d’avoir le côté sanglant et débridé de la licence.

Les Fatalities sont cependant toujours au rendez-vous et il est possible d’améliorer les combos et les capacités de nos personnages au fil de la progression, comme un vrai RPG. Plusieurs modes de jeu sont disponibles comme un mode PvP pour affronter d’autres personnes.

Mortal Kombat: Onslaught est maintenant disponible en free-to-play sur les mobiles Android et iOS.