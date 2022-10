Mortal Kombat Onslaught : Un RPG annoncé pour la série, mais sur mobiles

Vous vous souvenez lorsque Ed Boon, la tête pensante du studio NetherRealm, avait déclaré que les 30 ans de Mortal Kombat ne seraient pas le lieu de l’annonce de Mortal Kombat 12, afin de se concentrer sur les célébrations ? Eh bien c’était sans compter un projet surprise et le fait que Warner Bros Games avait d’autres plans en tête. Non, pas de douzième épisode dans les cartons pour le moment, mais Mortal Kombat Onslaught, un nouveau RPG. Oui, un RPG Mortal Kombat, vous avez bien lu. Et c’est bien normal, puisqu’il s’agit d’un jeu mobile qui sent bon le gacha.

Joyeux anniversaire ?

Mortal Kombat Onslaught est ainsi présenté comme un « Collection RPG », un joli terme qui semble cacher le gros mot qu’est devenu « gacha ». Le titre est décrit comme offrant une expérience très cinématographique, dans lequel il faudra constituer sa propre équipe de combattant pour faire face à une menace qui perturbe les différents royaumes.

Mortal Kombat Mobile avait connu le succès, et l’éditeur compte bien reproduire cet exploit avec ce titre qui est prévu pour être lancé dans le courant de l’année 2023 sur iOS et Android.

Ed Boon déclare :

« Nous repoussons les limites de Mortal Kombat pour permettre aux joueurs de découvrir la franchise d’une nouvelle manière, tout en restant fidèle à sa nature viscérale. Avec Mortal Kombat: Onslaught, nous avons repensé Mortal Kombat en un RPG de collection stratégique en équipe avec des combats de groupes rapides que les fans et les néophytes peuvent apprécier. »

Seule une image a été présentée, tandis que le site officiel du jeu a ouvert ses portes, même s’il ne nous apprend rien de plus pour le moment.