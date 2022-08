Accueil » Actualités » Sony et Tencent rachètent des parts de From Software (Elden Ring), bientôt un rachat total ?

Depuis le succès d’Elden Ring, From Software a forcément la cote, et ce n’est pas sa maison-mère Kadokawa Corporation qui va s’en plaindre. Le studio est maintenant la cible de toutes les attentions, ce qui veut dire que le groupe intéresse de plus en plus d’actionnaires dans le monde, à commencer par des poids lourds. Comme Sony, qui avait déjà investi chez Kadokawa en rachetant 1,93% des parts de l’entreprise, et qui montre à nouveau son intérêt aujourd’hui, mais en investissant directement du côté de From Software.

Trois entreprises qui s’arrachent From Software

Kadokawa indique aujourd’hui que Sony et Tencent viennent tout juste de racheter des parts du studio From Software, à hauteur de 30,34% (les deux entreprises combinées). Sony possède maintenant 14,09% des parts du studio, tandis que Tencent en possède 16,25%, Kadokawa reste donc majoritaire avec un peu moins de 70%.

Les justifications concernant ce rachat d’actions sont expliquées. Tencent est un groupe massif sur le marché chinois, et peut donc plus facilement distribuer des licences sur ce territoire. Pour Sony, on notera que Kadokawa indique vouloir construire une relation à long-terme avec le constructeur, tout en reconnaissant sa capacité à étendre les licences avec d’autres jeux, mais aussi sur d’autres supports. On a pu le voir récemment, PlayStation ne cesse d’adapter ses licences au cinéma ou sur le petit écran, et les licences appartenant à From Software pourraient être intéressantes de ce côté-là.

Est-ce que cela veut dire pour autant que From Software va être entièrement racheté ou va produire des jeux uniquement sur PlayStation ? La réponse est évidemment non, étant donné que Kadokawa reste majoritaire, et que Tencent est le second actionnaire de la boîte, pas Sony. Mais cela renforce incontestablement la relation entre le studio et le constructeur. On attend maintenant de voir quelles seront les répercussions d’une telle opération.