Horizon Zero Dawn Remastered officialise son existence et débarquera le 31 octobre sur PS5 et PC

Un jeu déjà beau avec encore plus de trucs beaux

À la baguette de ce remaster, on retrouve l’équipe de chez Nixxes, déjà à l’œuvre sur les portages PC de Ratchet and Clank: Rift Apart, Ghost of Tsushima ou encore tout simplement Horizon Forbidden West. On nous promet un support de l’Audio 3D ainsi que celui des retours haptiques et des gâchettes adaptatives de la DualSense. On aura par exemple des petits feedbacks dans la manette à proximité d’un élément avec lequel on peut interagir. Et bien sûr, l’immersion sensitive se sentira aussi au cours des combats, des séquences d’infiltration ou de plateforme.

Les textures et shaders seront améliorés et les modèles de personnages affinés. De plus, pas moins de 10 heures de conversations ont été réenregistrées, avec de la mocap, Temps de chargement réduits, de la 4k en veux-tu en voilà et toute une ribambelle d’autres améliorations graphiques viendront sublimer un jeu déjà très propre visuellement, même sept ans après.

Du côté de la version PC, un compte PSN sera requis, ce qui risque à nouveau de faire parler. Les trophées pourront être débloqués via cette plateforme et le support des résolutions ultra-wide ainsi que des technologies NVIDIA DLSS 3 et AMD FSR 3.1 sera présent. Et en ce qui concerne la PS5 Pro, le jeu fera bien sûr partie des créations tirant profit de la prochaine console de Sony.

Une upgrade payante pour les possesseurs du jeu

Enfin, à l’occasion d’un tel remaster, la question de l’upgrade se pose forcément concernant les possesseurs des versions PS4. Et bien, que vous ayez Horizon Zero Dawn ou sa Complete Edition, que ce soit sur PS4 ou PC, vous pourrez acquérir l’édition remasterisée numérique contre 9,99€. On aurait forcément préféré la gratuité mais le chemin pris par TLOU Part II est suivi. Notez que l’upgrade pourra également se faire si vous avez acquis le premier épisode via l’opération Play at Home.

Horizon Zero Dawn Remastered arrivera donc le 31 octobre sur PS5 et PC.