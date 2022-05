Sony : Vers un nouveau PlayStation Showcase en septembre avec Infamous et Sly ?

Le mois de juin approche, et les théories à propos d’une prise de parole de Sony se font de plus en plus insistantes au fil des jours. Contrairement à Microsoft, on ignore si le constructeur japonais prévoit d’organiser une conférence virtuelle le mois prochain que ce soit un State of Play tout simple ou un PlayStation Showcase plus ambitieux. Mais selon l’insider AccountNGT, connu pour avoir notamment donné des informations sur Star Wars Eclipse ou Hogwarts Legacy, le prochain gros PlayStation Showcase n’aura lieu qu’en septembre, mais avec des jeux très attendus au programme.

Sony fait l’impasse sur une grosse présentation cet été ?

Avant toute chose, on prendra les informations suivantes avec des pincettes, étant donné qu’il est impossible de les vérifier à l’heure actuelle.

Tout part en réalité de Nick Baker, intervenant chez Xbox Era, qui a déjà expliqué il y a quelques mois que ses sources lui ont indiqué qu’un nouveau jeu Sly Cooper était en développement. Depuis, beaucoup de personnes lui demandent si ce titre pourrait être révélé le mois prochain, mais Baker pense que non, comme il l’a récemment affirmé dans un numéro du podcast :

« Cela devrait toujours être annoncé en 2022, selon ce que l’on m’a dit. Cela sera probablement annoncé plus tard s’il y a un événement en septembre ou quelque chose comme ça. »

This source also thinks that Infamous will be announced this year — AccountNgt (@accngt) May 23, 2022

Des propos qui ont immédiatement été appuyés par AccountNGT, qui déclare la chose suivante à propos du prochain PlayStation Showcase :

« Par ailleurs, la même source m’a dit il y a quelques semaines qu’aucun gros showcase n’était prévu avant septembre, ce qui coïncide avec une annonce en septembre. »

Selon lui, le prochain PlayStation Showcase aura donc lieu en septembre (comme c’est souvent le cas avec les PlayStation Showcase), et inclurait le reveal du prochain jeu Sly. Il rajoute aussi que sa source lui indique que le prochain Infamous, lui aussi sources de nombreuses rumeurs, sera révélé cette année.

Si tout cela venait à se vérifier, cela ne veut pas dire que Sony n’organisera un State of Play (plus mineur) en juin ou dans l’été. Encore une fois, on prendra toutes ces informations avec un peu de recul, en attendant de voir si elles se vérifient ou non.