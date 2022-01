Hogwarts Legacy pourrait arriver plus tôt que prévu selon un insider

Avec les 20 ans du premier film et l’émission spéciale autour de cette anniversaire, on est en ce moment plongé en plein nostalgie autour de la saga Harry Potter, avec tout de même les yeux rivés sur l’avenir et la sortie de Hogwarts Legacy. Le studio en charge du projet a promis de nous donner des nouvelles cette année, et rien de plus normal à cela, étant donné que le jeu est prévu pour 2022. Warner avait déjà plus ou moins confirmé qu’il ne fallait pas l’attendre pour ce printemps, mais plutôt la fin de l’année, et si on se mettait déjà à craindre un report en 2023, un insider vient nous donner un peu d’espoir.

Une sortie avant la fin de l’année ?

The support from Sumo Digital studios has really helped with the development. I got a date from another insider and hopefully it's still on track, expect to see it sooner than expected — AccountNGT (@AccNgt) January 6, 2022

Relativement nouveau dans le milieu, AccountNGT a fait ses armes en révélant Star Wars Eclipse quelques jours avant le trailer diffusé lors des Game Awards. Ce fait d’arme ne suffit évidemment pas à ce que l’on accorde une confiance aveugle, mais il est intéressant de voir ce qu’il a à dire sur Hogwarts Legacy, si tant est que ses sources chez Warner soit aussi bonnes que celles qu’il a chez Quantic Dream.

Il indique alors que Avalanche Software serait en ce moment à la recherche d’un producteur pour la localisation du jeu, ce qui montre que le développement ne serait pas au point mort, et surtout que Sumo Digital (Sackboy: A Big Adventure) serait venu donner un coup de main au projet. Une aide qui aurait été très bénéfique selon l’insider, qui déclare alors connaître une date, avec une sortie qui pourrait être plus proche qu’on ne le pense. Dans un autre tweet, il parle alors d’une sortie possible durant l’été.

On prendra évidemment ces propos avec des pincettes, en attendant une confirmation de la part de Warner Bros. Etant donné que le jeu n’est pas réapparu depuis plus d’un an, on a encore du mal à imaginer l’état actuel du projet, mais on espère le revoir lors d’un prochain PlayStation Showcase.

Hogwarts Legacy sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.