Sony souhaiterait produire moins de petits jeux et se concentrerait sur les blockbusters

L’enquête de Bloomberg publiée aujourd’hui a révélé de nombreuses choses sur la stratégie de Sony, à commencer par la volonté du constructeur de voir naître un remake du premier The Last of Us. Mais cet article nous confirme également une chose dont on se doutait déjà, à savoir le fait que Sony n’a d’yeux que pour les AAA, ou plutôt les très gros blockbusters.

Les énormes AAA avant tout

Jason Schreier rappelle dans cet article que la réorganisation de Sony Japan, qui a eu lieu la semaine dernière et qui a entrainé de nombreux départ, était causé par la volonté du constructeur de ne plus produire de jeux « plus petits » qui ne seraient un succès qu’au Japon. Sony voit large, et compte se concentrer sur les exclusivités qui fonctionnent partout dans le monde.

Mais même parmi les AAA, tous ne sont pas bons à prendre pour Sony. C’est pour cela que malgré le succès commercial de Days Gone, Bend Studio n’a pas eu droit à son Days Gone 2, car les critiques du premier n’étaient pas assez satisfaisantes pour Sony. Ce dernier préfère visiblement concentrer tout son budget dans une poignée de jeux, mais qui ont plus de chances de réussir. On pense alors aux licences God of War, Spider-Man, ou même Uncharted.

Schreier rapporte alors que cette décision peut être dommageable pour Sony, qui peut passer à côté de gros hits insoupçonnés, comme Dreams, qui est un (bien meilleur) Roblox avant l’heure (même si Roblox est sorti avant) et qui aurait pu être très profitable si le constructeur n’avait pas été trop timide sur la campagne marketing.

Reste à voir si cette stratégie va se confirmer dans les années à venir, mais la volonté de dispatcher ses plus petites équipes vers des projet comme un nouvel Uncharted et le remake de The Last of Us montre qu’un changement est déjà en place, et que les petits projets disparaissent au profit des plus gros. Cela étant dit, Bend Studio serait à nouveau « libre » de plancher sur un projet bien à eux, il faut donc attendre de voir si cette chance sera donnée à d’autres.