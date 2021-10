Sony Japan Asia diffusera un nouveau stream « Play! Play! Play! » le 16 octobre à 13h en France

Environ sept mois après la diffusion de son premier numéro dédié à Resident Evil Village et Final Fantasy VII Remake Intergrade, le stream façon talk-show « Play! Play! Play! » organisé par Sony Japan Asia fera son retour ce samedi 16 octobre à 13h heure française sur YouTube.

Du gameplay pour Dragon Quest X Offline

Comme l’indique Gematsu, le jeu phare du live sera Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline, version hors-ligne du MMORPG lancé il y a plus de dix ans maintenant. Annoncé en mai dernier en même temps que le remake de Dragon Quest III et Dragon Quest XII: The Flames of Fate, cet épisode montrera du gameplay commenté par Takuma Shiraishi, producteur chez Square Enix.

Prévu pour durer une heure, l’événement sera également l’occasion de (re)découvrir d’autres titres comme Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, Genshin Impact, Call of Duty Vanguard, Earth Defense Force 6 et Knives Out: EXTREME, un projet annoncé pour 2022 au Japon dont l’existence était encore inconnue du grand public jusqu’à hier.

Notez aussi que, bien qu’Elden Ring et Horizon Forbidden West soient inclus au programme, ils ne devraient partager aucune information majeure pendant le stream puisque Sony Japan Asia en parlera uniquement par l’intermédiaire d’une discussion entre la Youtubeuse virtuelle Dennou Shojo Siro et la « tarento » et « gravure idol » Hatsune Matsushima qui sont bien évidemment des fans de ces deux futures productions très attendues.