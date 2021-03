Sony Japan va tenir un stream talk-show avec Resident Evil Village et Final Fantasy VII Remake Intergrade

Les événements en ligne se multiplient en ce début d’année, mais celui-ci promet d’être un peu différent. Sony Japan va en effet organiser un stream baptisé Play! Play! Play!, comme le rapporte Gematsu, qui prendra l’allure d’un « talk-show qui vous donnera envie de jouer » aux jeux présentés. Et les deux titres qui seront mis en avant ici seront Resident Evil Village et Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Un peu de gameplay à découvrir ?

Le show aura lieu le 21 mars prochain à midi (en France), et nous permettra d’assister à des présentations pour chaque jeu. Du côté de Resident Evil Village, Morimasa Sato, directeur de Capcom, sera présent pour discuter du jeu en compagnie des présentatrices, tandis que c’est Yoshinori Kitase, producteur de Final Fantasy VII Remake Intergrade, qui sera là pour parler du jeu de Square Enix.

On ne sait pas encore à quoi s’attendre, mais il y a peu de chances que des informations fracassantes soient dévoilées ici. En revanche, il est bien possible que l’on y aperçoive un peu plus de gameplay pour les deux titres, mais rien n’est encore sûr. Vous pourrez suivre le stream directement sur YouTube.