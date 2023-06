Sonic Superstars : On y a joué, premier avis sur ce nouvel épisode 2D

Actuellement, Sonic est dans une bonne passe. Sans même évoquer ses succès au cinéma, il a brillé l’année dernière avec un Sonic Frontiers, certes imparfait, mais donnant un souffle nouveau à la licence en 3D et qui a séduit une grande majorité de fans. En 2D, Sonic Mania, et Sonic Origins Plus (la compilation rétro apportant de nouvelles fonctionnalités et du nouveau contenu) ont permis au hérisson bleu de garder un pied dans l’univers de ses origines, mais on ne peut pas dire qu’il ait vraiment brillé lorsqu’il s’est essayé à la nouveauté (cf Sonic the Hedgehog 4).

Lors des Play Days, nous avons pu essayer cette nouvelle production pendant un peu plus d’une demi heure. Le temps de faire quelques niveaux afin de voir s’il faut attendre ce Sonic Superstars de pied ferme.

Sonic Mania a laissé des traces

Précisions d’abord que ce nouveau Sonic est développé principalement par Arzest, un studio dirigé par le créateur de Sonic en personne, Naoto Ohshima. Un choix logique pour la Sonic Team qui voulait des personnes ayant déjà une expérience du format des Sonic 2D d’antan pour justement le renouveler. Bien que le studio ait aussi codéveloppé Fantasian (le RPG sorti sur iOS et créé par le studio Mistwalker), il est aussi connu pour le tristement célèbre Balan Wonderworld. Rassurez-vous, nous sommes tout de même très loin de cette catastrophe pour ces nouvelles aventures du hérisson bleu.

Comme pour Super Mario Bros. Wonder annoncé la semaine dernière, Sonic Superstars compte bien renouveler la formule avec une nouvelle direction artistique et de nouveaux éléments de gameplay. Le plus drôle dans cette histoire est que d’après certains revendeurs, le titre pourrait bien sortir en octobre. Même si rien n’est confirmé pour le moment, nous pourrions donc avoir un nouveau duel Sonic vs Mario cet automne comme à la belle époque. Ils partagent un autre point commun puisque Sonic Superstars pourra être joué en coop jusqu’à 4 avec, pour le moment en tout cas, Sonic, Tails, Knuckles et Amy jouables.

Avec le peu de temps que nous avions, nous avons pu parcourir deux niveaux, Bright Island Zone et Speed Jungle Zone. Le premier avec Sonic et le second avec ce bon vieux Knuckles. Chacun garde bien entendu des capacités uniques bien connus : Knuckles peut planer et grimper aux murs, Tails peut voler, Amy peut taper avec son marteau et profite d’un double saut, et enfin Sonic qui conserve toutes ses aptitudes dont le « Drop Dash » introduit dans Sonic Mania.

En parlant des niveaux justement, on salue la décision d’enfin abandonner les niveaux emblématiques recyclés à toutes les sauces à chaque nouvelle production. Fini les Green Hill Zone ou les Sky Sanctuary revisités, Sonic Superstars introduit uniquement des environnements inédits. Il y en aura 12 en tout. Cette première approche nous a semblé prometteuse dans la mesure où l’on retrouve des sensations similaires à Sonic Mania. Pas trop de prise de risque de ce côté-là puisque les nouveautés se concentrent ailleurs.

Des émeraudes plus fortes que jamais

Ces nouveaux décors sont surtout l’occasion d’explorer un level design plus inventif. C’était surtout le cas pour le niveau se déroulant dans la jungle (le premier étant similaire à Green Hill pour introduire le gameplay en douceur) en glissant sur des lianes ou en grimpant successivement sur d’autres pour nous propulser. Nous avions aussi parfois du brouillard pour nous perdre un peu. En bref, en jouant à ce Sonic, on a au moins l’impression de ne pas connaître toutes les ficelles par cœur. Il semble y avoir plein de nouveaux ennemis et d’interactions pour booster cette sensation de redécouverte. En outre, les animations de chaque personnage (mais surtout Sonic) sont assez satisfaisantes.

Les boss sont également assez classiques pour le moment. Nous avons pu affronter un robot Eggman assez facile dans le premier niveau puis un robot moustique dans le second. Ce dernier nous visait avec sa trompe équipée d’une corde tandis que nous devions éviter des pluies de boules électriques. Il ne restait plus qu’à faire quelques Spin Dash le long de la corde pour lui asséner quelques coups.

La grosse nouveauté de ce Sonic Superstars est d’introduire de nouveaux pouvoirs pour nos héros grâce aux émeraudes du chaos. On se dit qu’elles servent enfin à quelque chose mis à part une transformation en Super Saiyan et un simili de « The World » pour Shadow. Ainsi, on croise parfois de gros anneaux dorés sur notre route. Ces derniers nous transportent dans des mini-jeux (pour le coup similaires aux anciens Sonic 2D) où l’on doit récupérer la fameuse émeraude en un minimum de temps. Nous avions par exemple un mini-jeu en 3D où l’on devait se balancer de boules en boules pour rattraper la pierre précieuse.

Dans cette démo, nous avions accès au pouvoir de l’eau, qui permet de se transformer en eau pour grimper des cascades, et le pouvoir des clones qui invoquent des tas de doubles qui chargent sur l’entièreté de l’écran en détruisant tous les ennemis, obstacles et bonus sur leur passage (une capacité un poil trop puissante tout de même à notre goût). Pour moment, nos inquiétudes reposent surtout sur l’utilisation de ces pouvoirs et de comment ils s’intègrent dans le level design. Il y a du potentiel mais nous ne sommes pas encore convaincus de ce côté-là.

Dernière information intéressante pour le titre, sachez qu’il bénéficiera d’un contenu inédit en collaboration avec LEGO. On peut donc s’attendre à des skins assez sympathiques (mais très probablement payants).

Malgré de bonnes impressions manette en main, on le ressent plus comme un nouveau départ très en douceur pour le moment. De notre côté, on s’attend à un titre sympathique mais qui ne révolutionnera pas trop la formule. Comme pour Sonic Frontiers, SEGA semble marcher à tâtons pour trouver ce qui fonctionne le mieux afin de façonner ce qui sera le futur des Sonic 2D. Toujours est-il que l’on attend Sonic Superstars avec impatience en espérant qu’il dépasse nos attentes une fois le jeu complet entre nos mains.