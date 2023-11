Sonic Dream Team : Le jeu à destination de l’Apple Arcade dévoile sa cinématique d’introduction animée

Sortie le 5 décembre sur Apple Arcade

Dirigée par l’illustrateur Tyson Hesse (comics Diesel et Sonic the Hedgehog), réalisée par le studio Powerhouse Animation (Sonic Origins, Super Monkey Ball, série Castlevania de Netflix…) et accompagnée d’une musique composée par Tee Lopes (Sonic Frontiers, Sonic Mania, Sonic Origins…), cette cinématique retranscrit très bien l’histoire et l’univers dans lequel le titre souhaite nous plonger. Pour rappel, il faudra aider Sonic, Amy, Tails, Knuckles, Rouge et Cream à affronter encore une fois le Dr. Eggman qui s’est emparé du pouvoir d’un ancien artefact capable de réaliser et de matérialiser les rêves.

Sonic Dream Team sortira le 5 décembre prochain en exclusivité sur le service Apple Arcade.