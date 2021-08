Sonic Colours Ultimate : SEGA repousse la sortie des éditions physiques à une date indéterminée

Attendu dans deux semaines sur PC et consoles, Sonic Colours Ultimate, le remaster du jeu du même nom commercialisé fin 2010, ne va finalement pas connaitre le lancement espéré puisque la sortie de toutes ses éditions physiques en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique a été repoussée à une date indéterminée.

Une version numérique toujours prévue pour le 7 septembre

Comme l’explique SEGA Europe dans un tweet publié hier en fin de journée, « à cause d’imprévus logistiques, la sortie de toutes les éditions physiques de Sonic Colours: Ultimate, ce qui inclut la standard et celle avec le porte-clé, est repoussée sur tous les marchés EMEA, Australie et Nouvelle-Zélande exclus. Cela n’a aucun impact sur la sortie numérique du titre. »

Rendez-vous donc le 7 septembre prochain pour mettre la main sur Sonic Colours Ultimate, uniquement en version dématérialisée dans nos contrées, sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.