Sonic Colours Ultimate : On connait le poids du jeu sur Nintendo Switch

Après nous avoir présenté ses améliorations en vidéo, Sonic Colours Ultimate continue de lâcher des informations au compte goutte. Nous apprenons ainsi que la taille du jeu sur Nintendo Switch sera de 6,9Go.

L’édition Ultime ?

C’est sur la page du jeu que l’on peut retrouver cette information, en plus de la description du titre à venir sur la console portable. Cette version Switch profitera-t-elle aussi des améliorations comme les 60 FPS ?

En attendant, nous vous rappelons que Sonic Colours Ultimate sortira le 7 septembre 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Séries S/X et Nintendo Switch et que les précommandes sont déjà ouvertes avec un porte-clé de bébé Sonic.