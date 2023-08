Song of Nunu: A League of Legends Story montre du gameplay mais toujours pas de date

Toujours prévu pour 2023

Annoncé déjà en 2021 et repoussé une première fois, Song of Nunu est l’un des projets League of Legends qui semble prend le plus son temps. Chapeauté par Tequila Works, à qui l’ont doit Gylt ou encore le sympathique Rime, il s’agit d’un jeu d’aventure tourné principalement vers le narratif et avec un peu de plateformes qui nous fait suivre le duo Nunu et Willump, que les connaisseurs et connaisseurs de LoL connaissent bien.

Histoire de rassurer les fans tout en confirmant que la sortie est toujours prévue pour 2023, Riot Forge a dévoilé une nouvelle bande-annonce, qui ne nous apprend rien de bien nouveau mais qui a le mérite d’offrir un aperçu du titre. On rappelle que l’aventure nous fera explorer la région glacée de Freljord tout en rencontrant quelques champions légendaires sur le chemin. Pas encore de date mais on nous promet une arrivée sur PC (via GOG, Steam et Epic Games Store) PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch pour cet automne 2023.