Song of Nunu: A League of Legends Story sortira le 31 janvier sur les consoles PlayStation et Xbox

Nunu et Willump débarqueront bientôt sur PlayStation et Xbox

Disponible depuis le 1er novembre dernier sur PC et Nintendo Switch, le jeu d’aventure de Tequila Works (RiME, Gylt…) et de Riot Forge nous propose d’accompagner Nunu et son meilleur ami yéti Willump dans un périple original jouable uniquement en solo. Nous emmenant au cœur des steppes et terres glacées inexplorées de Freljord, celui-ci met notamment en avant le passé et le lien indéfectible unissant ces deux personnages.

Rendez-vous fin janvier pour (re)découvrir Song of Nunu: A League of Legends Story sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.