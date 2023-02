Accueil > Actualités > League of Legends : Convergence et Song of Nunu arriveront respectivement cet été et cet automne

L’envie de Riot Games de voir l’univers League of Legends s’agrandir va enfin vraiment prendre forme cette année. On n’oublie pas le très bon RPG qu’était Ruined King : A League of Legends Story, sorti en 2021, mais c’est cette année que Riot compte sortir plusieurs projets qui gravitent autour de l’univers du MOBA, afin d’en faire un vrai univers partagé. The Mageseeker donnera le la de cette année, mais il sera vite rejoint par Convergence et Song of Nunu.

Un jeu pour chaque saison

Ces deux titres sont annoncés depuis belle lurette mais on sait enfin qu’ils approchent de la fin de leur développement. Une nouvelle vidéo publiée par Riot Games permet d’officialiser l’existence de The Mageseeker, mais elle met aussi un point d’honneur à nous préciser que Convergence et Song of Nunu arrivent eux aussi en 2023.

Convergence sera le premier des deux, puisque ce jeu d’action et de plateforme mettant en scène Ekko sera disponible dans le courant de l’été sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Viendra ensuite Song of Nunu, un jeu d’aventure en 3D où l’on contrôle un jeune garçon et son yéti, qui sera disponible quelque part durant l’automne 2023, sur les mêmes plateformes.

En bref, League of Legends devrait être partout cette année, et les fans du MOBA ont certainement hâte de voir si ces expériences rendront honneur à l’univers qu’ils adorent.