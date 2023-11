Song of Nunu : Un bon spin-off League of Legends ? Test en vidéo

Chapeauté par le studio Tequila Works, à qui l’on doit le sympathique RiME, Song of Nunu: A League of Legends Story est un jeu d’aventure et d’énigmes où l’on y suit le jeune Nunu et ami Willump. Dans cette épopée givrante, on y fera face à divers puzzles et des phases d’exploration et de plateformes. Une petite légèreté, qui se finit assez vite. On vous parle de ses défauts et qualités dans cette vidéo.

Song of Nunu: A League of Legends Story est maintenant disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Pas de version physique en vue.