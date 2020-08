Vous prenez les commandes de Dagga qui arrive enfin après son long voyage en train. Suivez le seul chemin pour rejoindre la salle d’attente et allez voir le mog. Utilisez la Mog Poste (n’oubliez pas de récupérer la nouvelle lettre) et prenez le Renais en bas à gauche de la zone.

Vous avez à ce moment la possibilité de vous faire un peu d’argent de poche. Pour ce faire, achetez au marchand de la gare autant de Chapopointu que vous possédez de Poignets, une fois arrivé à Tréno vous pourrez forger ensemble ces deux pièces et les revendre à un marchand plus cher que ce que vous avez payé à l’achat.

Ceci fait, parlez à la personne derrière le comptoir pour que le train parte. Vous retrouverez alors Markus et Cina qui ont loupé leur train. Retournez donc dans la salle d’attente et parlez à tous les personnages présents, cela fera enfin arriver le train. Sortez donc de la salle et rejoignez le quai pour apprendre que Markus à une solution pour sauver Frank dans la Forêt Maudite. Après les explications de ce dernier dans le train, parlez-lui de nouveau pour qu’un ennemi bien connu vous attaque !

Valseur 3

HP : 1292

1292 MP : 344

344 Vole : Chapopointu, Foudrekane, Canne Feu

Astuce : Le valseur n’attaquera que Markus et Steiner (si les deux meurent, il s’autodétruit d’ailleurs). Volez-lui ces objets et attaquez-le. Attention seulement à son attaque Tétanie qui paralyse votre personnage et si le boss l’attaque de nouveau sans que vous lui aillez enlevé son altération, il mourra automatiquement.

Le boss vaincu, la princesse décide de se joindre à Markus pour sauver son compagnon d’infortune dans la forêt. Une fois arrivez à bon port, avancez d’un écran pour tomber sur une intersection. Prenez le chemin de gauche pour revenir au village de Dali. Là-bas rejoignez le champ de citrouilles au nord pour pouvoir récupérer un Elixir inaccessible jusqu’à maintenant.

Vous pouvez aussi en profiter pour acheter des Poignets si vous en avez moins que des Chapopointus. Retournez maintenant à la porte sud et prenez le chemin de droite. Traversez le petit pont et descendez les quelques marches pour trouver 1610 gils dans un coffre. Continuez votre route pour rejoindre la carte du monde.

Vous avez maintenant la possibilité de trouver un nouveau monstre gentil sur votre route. Fantôme vous demandera une gemme en échange de 10 CP et une Maxi Potion. Vous pouvez aussi croiser Rataïme qui vous posera 6 nouvelles questions de son quiz. Vous pouvez retrouver toutes les réponses dans la partie 5 – La Grotte des Glaces.

Ne rejoignez pas tout de suite la ville de Tréno, continuez encore vers l’est jusqu’à atteindre la grotte de Kwane. Une fois dans la grotte, traversez les ponts pour trouver un petit coffre sur la droite de la zone, vous y trouverez un Ether. Passez maintenant derrière le gros pilier juste au-dessus de vous et descendez le long du câble pour obtenir un autre Ether. Profitez-en pour vous soigner en touchant l’eau chaude juste à côté de vous. Toujours près du coffre, vous trouverez la pierre stellaire Le Scorpion contre le mur au premier plan.

Remontez maintenant et passez la porte. En haut de l’escabeau, vous trouverez encore un Ether. Quittez maintenant la grotte direction la ville nocturne : Tréno.

Dès votre arrivée dans la ville, Steiner refuse de voler l’aiguille platine et le reste du groupe se sépare de lui. Vous prenez alors les commandes du chevalier. Commencez par regarder l’ATE Spécialités pour voir la princesse se faire voler 1000 gils. Partez maintenant sur la gauche pour voir l’ATE Poursuite. Passez dans la tour en haut pour voir un troisième ATE : Embarras.

Avec Steiner, partez vers le haut et entrez dans le bâtiment pour retrouver le voleur et parlez-lui. Ce dernier vous donnera une Bande Force, vous pouvez maintenant revenir à l’entrée de Tréno. Inspectez la fontaine sur la gauche de la zone et jetez-y une pièce à treize reprises. Vous obtiendrez alors la pierre stellaire Les Gémeaux.

Prenez maintenant le chemin de droite et après avoir regardé l’ATE, descendez l’échelle pour trouver une Carte Yéti et 1 gil. Passez maintenant derrière le marchand pour obtenir la pierre stellaire Le Taureau caché sous l’espèce de toit de ce dernier. Remontez et continuez vers le haut pour voir le dernier ATE.

Descendez les escaliers pour débloquer un mog et allez lui parler, ce dernier a une lettre de Steelskin. Juste à côté du mog, vous trouverez le magasin d’équipement qui possède de très bonnes pièces (gardez quand même des gils pour plus tard). Si vous continuez vers le nord, vous trouverez la salle des ventes, mais il n’y a rien à y faire pour le moment. Revenez plutôt où vous aviez rattrapé le voleur de la princesse plus tôt. Ce bâtiment est en fait la forge de la ville. Forgez un maximum de Robe de Coton pour les revendre et fabriquez les objets qui vous serons utiles à équiper. Après avoir vendu vos robes, prenez le chemin qui part en haut de la forge. Vous arrivez à la demeure de Dame Stella, cette dernière vous offrira de jolie récompense en échange de vos pierres stellaires. Si vous avez bien tout suivi jusqu’ici, vous pouvez échanger 5 pierres contre : 1000 gils, 2000 gils, Résurex, Sanguine et 5000 gils. Avant de partir, ramassez l’Ether au bord de l’eau à gauche de la maison.

Vous pouvez maintenant retournez dans le magasin d’armes. Équipez Steiner de la Sanguine et activez la compétence Birdkiller et HP+10% si vous l’avez. Demandez ensuite au marchand d’affronter le monstre de la boutique. En le tuant vous obtiendrez la Carte Tomberry. Retournez maintenant à la forge, plus précisément au balcon qui est avant le vendeur de la forge (là où vous avez trouvé le voleur). Longez le bord du balcon jusqu’à ce qu’un « ! » apparaisse vous permettant d’écouter la conversation des nobles en contrebas. Ceci fait, direction maintenant la salle des ventes où vous trouverez au passage 2225gils à gauche de la porte d’entrée.

Avant de rejoindre les enchères, il y a quelques points à savoir. Déjà, il est conseillé si vos finances le permettent d’acheter tous les objets. Si vous êtes en manque de gils, il y a plusieurs objets qu’il vous faudra absolument acheter en priorité, à savoir : Cœur de Griffon, Coupe de Dorga, Illusion d’Ounet, et, plus tard dans l’aventure, la Queue de Ret. Ces objets sont de collection et vous pourrez les revendre très cher et ainsi débloquer un autre achat plus loin dans le jeu. L’objet Rouge N°5 ne se débloque que si vous écoutez les nobles dans la forge.

Objets Départ Description Boomebague 2200 Compétences Hypnose, Boomerang et AutoBoom Coeur de Griffon 1000 Collection à revendre Coupe de Dorga 1400 Collection à revendre Illusion d’Ounet 2200 Collection à revendre Féelarme 1400 Compétences Nichonifroa, Niv+ et Récup Madahine 1300 Compétences Nichonifroa, Herboriste et Amulette Moug Mini Cid 500 Collection Rouge N°5 2500 Compétences Niv+, Parlotte et Antiboom Toge 1200 Compétences AutoPotion et MP +10%

Le Coeur de Griffon se revend à l’aventurier avec le chapeau noir à l’écran de la forge. Il vous proposera 8000 gils, refusez pour qu’il vous en propose 10000 et acceptez.

La Coupe de Dorga se revend au savant dans la forge, acceptez ces 10000 gils directement.

L’Illusion d’Ounet se revend au baron à l’écran de la forge. Il proposera 10000 gils, refusez pour obtenir l’offre maximal de 15000 gils.

La queue de Rat se revend à l’aventurier dans la rue menant chez Dame Stella et vous en offrira, après un premier refus, 25000 gils.

Une fois tous ces objets revendus, vous aurez la possibilité de gagner l’Ongle Magique aux enchères, qui vous permettra en fin d’aventure, d’obtenir l’épée Excalibur. En sortant de la salle des ventes, revenez à l’entrée de la ville et partez sur la gauche. Continuez le long du chemin pour atteindre une tour, vous trouverez une Mithdague dans le coffre.

Revenez de nouveau à l’entrée, partez à droite et au nouvel écran entrez dans le premier bâtiment sur votre gauche. Dans l’auberge parlez avec Markus pour lancer la tentative de vol. Suivez le seul chemin jusqu’à Bach et montez dans la barque.

Vous assistez à une petite scène où l’on retrouve ce très cher (ironie) Kuja qui vise désormais le village de Clayra. Pendant le braquage de la forge, vous allez tomber sur Totto qui connait très bien la princesse et vous aidera dans votre quête.

Retournez donc à la tour ouest (où vous avez trouvé la mithdague) et passez la porte. Une fois en haut, parlez avec le savant pour qu’il vous donne la précieuse Aiguille Platine. Parlez-lui de nouveau et vous verrez alors un petit flashback de la jeunesse de Dagga où on en apprend plus sur l’origine de son fameux pendentif. Prenez donc le nouveau chemin pour quitter Tréno.

Pour tout connaître du jeu, pensez à consulter notre soluce de Final Fantasy IX.