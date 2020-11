Après vous avoir proposé la soluce d’Un nouveau Foyer, on poursuit notre guide de Detroit Become Human avec le chapitre Le Peintre.

A partir de ce stade du jeu, l’arborescence des chapitres commence à partir dans tous les sens. Si vous voulez tous les compléter à 100%, il faudra recommencer chaque chapitre autant de fois que nécessaire pour tout faire.

Cheminement principal

Dès votre arrivée, posez le colis sur le meuble à gauche dans le hall. Montez maintenant à l’étage et trouvez la chambre ou dort Carl, puis réveillez-le en ouvrant les rideaux. Vous devrez alors lui donner son médicament, ce dernier est sur la table de nuit à côté de lui. Emmenez alors Carl à la salle de bain pour sa douche, avant de le mettre sur son fauteuil. Prenez les commandes du fauteuil pour l’emmener au rez-de-chaussée.

Une fois en bas, placez Carl derrière la table du salon pour aller lui chercher son déjeuner. Pour ce faire, entrez dans la cuisine et interagissez avec le plateau sur la table. Posez-le devant Carl et servez-le, ce dernier vous demandera alors de trouver une occupation le temps qu’il mange. Vous aurez alors trois choix possibles, que nous allons détailler plus bas.

Action 1 :

Les oiseaux

Dès votre arrivée dans la maison et après avoir posé le colis, interagissez avec la cage à oiseaux pour les activer.

Action 2:

Russie au pôle Nord

De la vie sur Titan

Avant de monter pour réveiller Carl, entrez dans le salon et lisez la revue posée sur la table basse en plein milieu.

Action 3:

Les vêtements de Markus

Si dans le chapitre Nuances vous vous êtes fait chahuter par les manifestants, Carl remarquera que vos habits sont abîmés et vous questionnera à ce propos.

S’occuper pendant que Carl mange :

Pendant que Carl prend son petit déjeuner, vous devez donc trouver une occupation. Trois choix s’offre à vous.

Les échecs

Approchez-vous de la table d’échec pour lancer une partie que Carl rejoindra. Vous aurez la possibilité de gagner, faire exprès de perdre ou faire un match nul.

Lire un livre

La seconde occupation consiste à lire. Approchez-vous donc de la bibliothèque et choisissez entre les trois auteurs présents.

Jouer du piano

La dernière occupation consiste à jouer du piano. Approchez-vous de ce dernier et choisissez le type de mélodie que vous voulez jouer. Pour jouer il faudra marteler le pad tactile de votre manette.

Quelle que soit votre occupation, Carl vous rejoindra et après une petite discussion vous demandera de l’emmener dans l’atelier. Exécutez-vous et rejoignez la nouvelle pièce. Une fois Carl en place pour peindre il vous demandera de lui retirer les rideaux géants. Ceci fait, rangez les différents coins de l’atelier (R2 pour trouver) puis attendez ses consignes.

Après quelques secondes Carl vous demandera de peindre à votre tour quelque chose. Vous aurez le choix entre reproduire son oeuvre, la statue sur votre droite ou ce qu’il y a sur la table à droite.

Quel que soit votre choix, Carl vous demandera de recommencer en laissant libre cours à votre imagination. Là encore vous aurez le choix entre trois possibilités ayant encore chacune quatre autres possibilités. Si vous voulez faire les douze peintures (et donc avoir l’arborescence à 100%) vous devrez faire autant de fois le chapitre.

Les choix sont les suivants :

Androïde :

Destin

Espoir

Douleur

Tristesse

Humanité :

Colère

Confort

Empathie

Espoir

Identité :

Androïde

Désespoir

Doutes

Prisonnier

Chaque choix donne un tableau unique.

Après la peinture de votre tableau, peu importe lequel, Léo, le fils de Carl, fait son entrée. Ce dernier vient demander de l’argent à son père mais ce dernier refuse. Après une légère engueulade familiale, Léo s’en va mettant fin au chapitre.

Vous pouvez maintenant revenir à l’accueil de notre soluce de Detroit Become Human.