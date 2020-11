Entrez dans la maison en suivant Todd. Ce dernier vous présente sa fille Alice et vous demande de ranger la maison. Pour finir au plus vite le rez-de-chaussée il vous suffit simplement de ramasser la poubelle dans la cuisine, puis de prendre les ordures près du frigo, sur la table basse et la table du salon. Sortez ensuite la poubelle devant la maison, puis parlez à Todd pour passer à l’étage. Il y a évidemment d’autres actions à accomplir si vous voulez débloquer plus de choses.

Durant votre séjour au rez-de-chaussée, il se peut que Todd vous appelle pour vous demander une bière. Interagissez avec le frigo pour la prendre et allez lui poser sur la table basse.

Action 1 :

La vaisselle

Récupérez les assiettes sur la table du salon, et allez les nettoyer dans l’évier en réalisant le QTE.

Action 2 :

Puissance androïde

Le transport du futur

Une fois la table du salon débarrassée, vous pouvez y trouver une nouvelle revue. Lisez les deux articles avant de continuer.

Action 3 :

L’aspirateur

Dans le coin du salon, à l’opposé de la table, vous trouverez un aspirateur robot. Actionnez-le pour qu’il s’occupe du ménage et amuse Alice.

Action 4 :

Le jardin

Prenez la porte dans la cuisine pour sortir dans le jardin. Alice ne tardera pas à vous rejoindre et s’asseoir. Profitez de l’occasion pour discuter avec elle, et commencer à tisser des liens qui seront très importants pour la suite.

Action 5 :

Faire la lessive

Dans le jardin, ramassez le linge étendu au fond et emmenez-le dans la buanderie (porte de droite). Placez le linge dans la machine et attrapez la lessive. Dans cette dernière vous trouverez de la Red Ice qui appartient à Todd. Ce dernier très mécontent n’hésite pas à exprimer sa colère sur vous.

Action 6 :

Todd

Si vous souhaitez énerver encore plus Todd, n’hésitez pas à passer entre lui et la télévision. Ce qui le mettra hors de lui.

Après avoir sorti les poubelles, parlez à Todd pour accéder à l’étage et montez-y. Pour finir rapidement cette étage il vous suffit d’entrer dans la chambre de Todd pour y faire le lit, ranger les différents objets qui traînent et ouvrir la fenêtre. Direction maintenant la chambre d’Alice.

Dans la chambre de la petite faites le lit et ouvrez la fenêtre, ce qui vous débloquera le bouleversement Kara découvre un moyen de descendre. Parlez ensuite avec Alice et devenez amicale avec elle si ce n’est déjà pas le cas. Cette dernière vous donnera une clé qui sert à ouvrir la boîte sur la commode. Le ménage fini, retournez en bas pour lancer la scène de fin de chapitre.

Voici toutes les actions supplémentaires à réaliser à l’étage.

Action 1 :

Un quaterback androïde

Le prix de la vie

Dans la chambre de Todd, vous trouverez un peu de lecture sur la commode.

Action 2 :

Le pistolet

Toujours dans la chambre de Todd, rangez les pilules qui se trouvent sur la table de chevet. Kara découvrira alors qu’il y a une arme ici.

Action 3 :

Les WC

Sortez de la chambre de Todd et entrez dans la pièce en face. Il s’agit des WC que vous devez nettoyer.

Action 4 :

La salle de bain

Au fond du couloir à gauche vous trouverez la salle de bain. Rangez un peu et servez-vous de la serpillière à l’intérieur pour donner un coup de propre.

Action 5 :

La boîte d’Alice

Après avoir parlé avec Alice dans sa chambre, si celle-ci est amicale envers vous elle vous donnera une clé. Cette clé permet d’ouvrir la boîte placée sur la commode de la chambre. Fouillez le contenu pour en apprendre un peu plus sur votre soit-disant « accident de voiture ».

