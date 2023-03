Chapitre 6, c’est l’heure pour Ada Wong de signer son entrée dans ce Resident Evil 4 Remake via une courte cinématique aux côtés de Luis Sera. Votre objectif ici sera de fuir le village avec désormais Ashley à vos côtés.

S’échapper du village

Après cette courte introduction, il faudra continuer quelques mètres où vous allez trouver le marchand. C’est le moment de faire le plein avant de repartir pour la suite de la campagne. Pour la suite, vous allez devoir traverser quelques couloirs où arpente des infectés. N’hésitez pas à en tuer quelques uns de manière discrète si possible, avant de vous faire repérer. Ensuite, faites attention à ceux qui se trouvent en hauteur car ils auront tendance à tirer aussi sur Ashley. Parmi le groupe se trouve un de ces mecs costauds avec une tête de taureau.

Vous allez ensuite vous trouver dans une sorte d’arène bien calme, et comme vous vous en doutez cela sera de courte durée. Faites le tour de celle-ci afin de ramasser des munitions et rendez-vous ensuite dans la cabane centrale.

Dans celle-ci se trouve la poignée au rez-de-chaussée, qui permet de déverrouiller la porte. Lorsque vous allez mettre les mains dessus, une cinématique va se déclencher et deux femmes armées d’une tronçonneuse vont faire irruption dans la maison.

Cacher Ashley dans un casier

Avant de déclencher cette séquence, nous vous conseillons d’ordonner à Ashley de se cacher dans un des casiers présents dans la pièce. Cela permettra de la protéger et vous évitera de vous en occuper durant le combat. Ensuite, il faudra survivre et venir à bout de l’ensemble de vos ennemis. Une fois cette étape achevée, vous n’aurez plus qu’à placer la poignée ramassée sur l’une des deux femmes infectées pour ouvrir le grand portail.

Quelques mètres plus loin, vous allez de nouveau rencontrer le grand monsieur au chapeau que l’on appel Bitores Mendez. Pas d’affrontement pour le moment, car il est accompagné de nombreux villageois et c’est donc la fuite qui sera a privilégier. Dans cette séquence, vous devez simplement fuir le plus rapidement possible en évitant vos opposants et sans que le monsieur au chapeau ne vous rattrape.

Affronter Bitores Mendez

Juste après être passé chez le marchand, vous allez vous enfoncer dans une maison où Bitores Mendez va enfin vous provoquer en duel. Plantons rapidement le décor, vous êtes dans une grange en flammes, où vous avez tout de même la possibilité de monter sur la plateforme en bois derrière vous.

Justement, dès la première étape du combat, montez tout de suite sur la plateforme en bois via l’échelle qui se trouve derrière vous. Une fois en hauteur, le boss aura deux types d’attaques qu’il est possible de contrer ou esquiver via les touches associées qui s’affiche sur votre écran. Ici, ce sera à vous d’être le plus rapide pour activer la bonne commande au bon moment.

Lors de cette étape, le fait d’être en hauteur va vous permettre d’atteindre l’œil qui se trouve au niveau de sa nuque. Une fois que vous avez infligé assez de dégâts, le monstre tombera au sol et vous allez pouvoir lui sauter dessus afin de lui infliger un coup fatal.

Vous allez ensuite passer à l’étape suivante, dans laquelle la mécanique va se renouveler. Bitores Mendez va se couper en deux et s’éloigner en s’accrochant aux poutres du plafond. Il va alors vous jeter des morceaux enflammés, que vous devrez esquiver en vous déplaçant. Lors de cette seconde étape, vous devrez lui infliger un maximum de dégâts à distance, mais surtout tirer dans les barils rouges avant qu’il ne vous les envoies.

Il va parfois se rapprocher de vous, il suffira de se placer à gauche ou à droite afin d’éviter son attaque. Si vous lui tirez dessus lorsqu’il se trouve tout proche, il tombera et vous pourrez lui mettre un coup de couteau. Avant de sortir de l’arène, n’oubliez pas de ramasser son œil, vous pourrez le revendre auprès du marchand.

Pour retrouver l’ensemble de nos aides, vous pouvez consulter notre guide complet de Resident Evil 4 Remake. Retournez au sommaire la soluce principale pour la solution de l’histoire.