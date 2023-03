Nous sommes à la moitié de la campagne de ce Resident Evil 4 Remake, et les ennuis sont loin d’être terminés. Vous allez désormais faire un petit tour dans le passée avec un environnement médiéval pour les prochains chapitres à vivre. Voici la solution du chapitre 7.

Porte du château

Vous allez commencer ce nouveau chapitre avec pour objectif de rejoindre la cour, toujours en présence de Ashley. Face à vous, vous aurez le marchand, donc profitez-en pour faire vos emplettes. Empruntez ensuite les escaliers où vous pourrez utiliser les jumelles pour faire un point sur la situation.

Dirigez-vous ensuite dans la longue série de couloir du château. Vous allez rencontrer un nouveau type d’ennemi, qui aura des tentacules qui sortiront de sa tête. Cette forme-ci se déclenche via les mages rouges après une incantation et sont plus agressifs et résistants que ceux déjà rencontrés. Lorsque vous repérez un mage rouge, concentrez-vous sur son cas et tuez-le le plus rapidement possible.

Une fois de retour sur l’extérieur, vous allez parcourir les remparts où de nombreux ennemis vous attendent. Faites attention aux infectés armés d’une arbalète positionnés en hauteur. Ce ne seront pas les seuls ennuis venus du ciel, car en effet certains vous balanceront des boulets via des catapultes à longue distance.

Dans un premier temps, la seule solution sera d’esquiver ces attaques et d’avancer rapidement. Une fois que vous aurez atteint le haut du château, une porte vous bloquera le passage et vous allez devoir faire le ménage.

Pour cela, vous allez devoir faire exploser les catapultes rapidement car elles vont vous rendre la vie impossible lors de cette phase. Il en existe quatre au total, et chacune ont un tonneau explosif visible depuis certaines positions. Le but sera donc de tirer dedans afin de vous en débarrasser.

Entre-temps, vous allez devoir faire monter un canon sur le haut de la tour à moitié cassée. L’ordre d’exécution de cette étape n’a pas d’importance mais on vous conseille de vous débarrasser en priorité des canons. Une fois que cela est fait, vous allez devoir passer par le trou où se trouve un bout de tissu jaune. Face à vous se tiendra le canon que vous allez devoir faire monter via le levier à briser comme sur l’image ci-dessus.

Pour remonter, vous devez emprunter l’échelle quelques mètres plus loin. Il ne vous reste plus qu’à utiliser le canon pour exploser la porte du château.

Salle d’audience

Pour passer à la suite, vous n’avez plus qu’à passer par le trou que vous venez de faire avec le canon. Après avoir poussé les portes, un marchand se trouve juste derrière. Quelques mètres plus loin, une cinématique va se déclencher et un combat vous attend. Après vous êtes débarrassé des nombreux infectés présents dans la salle d’audience, vous allez vous rendre compte que la porte face à vous est bloquée.

Il faudra trouver un autre chemin, et il se situe sur la gauche de la salle. Une lucarne en hauteur avec un drap blanc et jaune sera accessible en aidant Ashley à l’atteindre. Une fois de l’autre côté, elle vous ouvrira la porte grillagée. Laissez-vous guider ensuite à travers les quelques couloirs jusqu’à arriver dans le cachot. Ici, la porte face à vous est fermée à clé et vous allez donc devoir retrouver la clé des cachots.

Prenez le couloir sur votre gauche afin de vous enfoncer dans les sombres salles et angoissantes du cachot. Vous allez trouver un corps assis le long d’un mur avec une phrase écrit au sang au-dessus de lui. C’est sur ce monsieur, ou du moins ce qu’il en reste, que vous allez trouver la clé des cachots. Seulement, lors de votre retour le plancher va craquer et vous allez tomber un étage plus bas.

Ici vous attend un monstre assez effrayant et redoutable. Bien que costaud, celui-ci est aveugle et ne vous attaquera uniquement si vous faites du bruit. Vigilance aux chaines pendues au plafond qui vous ferons repérer si vous les touchez. Notre nouvel ami à un point faible dans le dos, il faudra donc trouver le moyen de l’exposer.

Pour cela, déclenchez un son en cassant un vase ou en touchant une chaine par exemple. Une fois que le monstre l’entend, il va foncer sur l’endroit où le son a été émis. Ensuite faite le tour du monstre et tirez sur son dos. L’infecté est du genre solide et il faudra renouveler la mécanique à plusieurs reprises pour en venir à bout. Une fois que vous en êtes venu à bout, activer la manivelle et allez ouvrir la porte précédemment fermée avec la clé des cachots.

Salle des trésors

Quelques pas plus loin, une énigme vous attend dans la salle des trésors. Face à vous se tient un mur avec quatre emplacements pouvant accueillir des épées. Il faudra donc remplir l’ensemble de ces emplacements et dans le bon ordre pour continuer votre progression.

Pour cela, vous allez devoir récupérer l’épée ensanglantée sur votre gauche se trouvant derrière la grille fermée. Celle-ci affiche trois symboles dorées, il faudra donc tirer sur les deux symboles associés, à savoir le serpent et l’aigle, puis terminer par activer la cloche sur votre gauche pour valider le cerf.

Une fois cette épée en votre possession, vous n’avez plus qu’à placer l’ensemble de ces épées dans le bon emplacement sur le mur. Il en existe donc quatre au total (épée rouillée, épée en fer, épée dorée et l’épée ensanglantée). Vous allez devoir les placer dans cet ordre suivant de gauche à droite directement sur le mur : Epée de fer – épée dorée – épée ensanglantée – épée rouillée.

Une fois la grille levée, continuez d’avancer jusqu’à arriver face à une nouvelle porte fermée avec la même mécanique des symboles (un poisson et un serpent). Ici, vous allez devoir traverser en passant par dessus les lustres suspendus au plafond. De l’autre côté se trouve celui du serpent, tirez dessus et Ashley s’occupera automatiquement du reste.

Salle de l’eau

Après avoir franchie la porte, une petite cinématique se lancera et vous allez vous retrouver dans la salle de l’eau. Ici une énorme vague d’infectés viendra vous affronter, au passage gardez un œil sur Ashley qui aura tendance à se faire enlever lors de ce passage dans cette salle. Ici le but sera de trouver la pièce manquante sur le socle au centre de la salle afin de faire abaisser les escaliers face à vous.

La pièce manquante est un volant doré, qui se situe sur une statue à l’étage juste en dessous de vous. Vous allez donc devoir le récupérer et venir le placer sur le socle avec bien évidemment de nombreux monstres venant vous rendre la tache difficile.

Une fois que vous aurez replacé le volant doré sur le socle, les escaliers vont donc s’abaisser. Cette action activera la venue d’autres ennemis et vous allez devoir vous frayer un chemin en utilisant le volant doré à deux reprises.

Sur la seconde partie de la salle de l’eau, vous allez de nouveau utiliser l’objet pour faire monter une passerelle, seulement celle-ci se bloque. Ashley vous propose alors de l’aider à atteindre la plateforme supérieure. A partir de là, vous allez devoir la couvrir le temps qu’elle débloque le mécanisme. Après ces quelques minutes d’affrontement, empruntez la passerelle et poussez la porte. Vous allez arriver dans la zone du parc. Une porte sera fermée, aidez Ashley à la contourner par la lucarne en hauteur sur la gauche. Une fois derrière, une cinématique se déclenchera marquant la fin de ce chapitre 7.

Pour retrouver l’ensemble de nos aides, vous pouvez consulter notre guide complet de Resident Evil 4 Remake. Retournez au sommaire la soluce principale pour la solution de l’histoire.