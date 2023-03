L’aventure Resident Evil 4 Remake continue avec le démarrage du chapitre 3. Vous êtes désormais en possession de la clé de l’insigne et vous allez en direction de l’église. Alors profitez-en pour sauvegarder avant de continuer et dirigez-vous vers la sortie de la maison.

Direction l’église

Lorsque vous allez sortir de la maison, vous allez entendre un cri d’animal. Laissez-le vous guider sur la droite de la maison où se trouve un loup blanc dans un piège à loup justement (comme quoi ça porte bien son nom). Une fois la bête secourue, utilisez la clé de l’insigne sur le portail en face de la maison.

Puis il vous suffit de suivre le chemin qui vous mènera directement au village principal dans lequel vous avez déjà essuyé des affrontements lors du chapitre 1. Une fois sur place, le clocher va exploser et la tour va s’effondrer, ce qui vous obligera à changer d’itinéraire pour rejoindre l’église. Pour la rejoindre, il faudra passer par l’intérieur des maisons et sortir par les fenêtres.

Une fois que vous aurez traverser la petite église du village, vous aurez un point de vente où se trouve le marchand. Il suffit de continuer votre chemin pour que quelques mètres plus loin l’église pointe son nez. Traversez le cimetière où se trouve deux infectés, n’hésitez pas à jouer de la discrétion pour les atteindre par derrière.

Trouver la carte du lac

Une fois aux portes de l’église, celle-ci sera fermée bien évidemment sinon c’est trop simple. Vous allez donc devoir la contourner par la droite, une première porte permettra de trouver une machine à écrire et une carte du lac. Celle-ci vous indiquera où se trouve la clé qui permet d’ouvrir l’église.

Pour rejoindre le lac, vous allez devoir passer par la trappe présente dans cette salle. Pour information, une requête « Profanation » est accrochée sur le mur au bout l’allée qui longe l’église. Pour connaître la solution de cette requête, on vous dirige vers notre guide sur les requêtes dans Resident Evil 4 Remake.

Concernant la suite, c’est une longue traversée le long des falaises avec une zone pleine d’ennemis. Un peu plus loin, vous allez rencontrer quelques mines. Pour rappel, il est possible de les désactiver en s’approchant et en appuyant sur le bouton associé. Juste après se situe la carrière, où se trouve une autre requête « Destruction des médaillons 2 ». Après vous êtes débarrassé des quelques loups infectés, continuez d’avancer jusqu’à rencontrer à nouveau un marchand d’armes et la zone du stand de tir.

Trouver le jerricane d’essence

Empruntez l’escalier, et vous allez vous retrouver avec une magnifique vue sur le lac et le château. Dirigez-vous vers les jumelles afin de zoomer sur les alentours, notamment le bateau sur le lac et le château. Ensuite, dirigez-vous vers la ferme piscicole où vous attend une tonne d’infectés dont un avec une tête de taureau plutôt costaud. Vous allez devoir nettoyer la zone, le but étant de trouver le jerricane d’essence pour le bateau.

Une fois le carburant pour bateau en votre possession, retournez sur vos pas afin de vous rendre vers le quai où se trouve le bateau. Non loin du bateau se trouve une piédestal en pierre où vous devez trouver trois pièces hexagonales pour le compléter. Ne vous en occupez pas pour le moment, mais on vous conseille de vous rendre sur notre guide où l’on vous explique où trouver les pièces hexagonales A, B et C.

Une fois sur la barque, vous allez vous faire attaquer par le monstre du lac. Ce combat n’a rien de bien compliqué, il suffit de lancer le harpon sur le monstre autant de fois que possible. Vigilance tout de même, car le monstre vous chargera quelques fois et vous devrez l’éviter en allant de gauche à droite. Une fois Del Lago vaincu, vous avez terminé ce chapitre.

