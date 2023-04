Mines

Vous allez donc devoir prendre l’échelle et commencer à vous enfoncer dans les couloirs miniers. Quelques pas plus loin, vous allez vous trouver face à un chemin bouché où il est possible d’y poser de la dynamite. Pour obtenir les explosifs, vous allez devoir emprunter le chemin sur votre droite.

Toutefois, sachez qu’il est possible en New Game + de passer ce passage si vous êtes équipé d’un lance-roquette. Il vous suffira de tirer sur le tas de gravas et cela libèrera le passage. Cette action vous permettra de gagner de précieuses minutes.

Si c’est la première fois que vous vous rendez ici ou que vous n’avez pas de lance-roquette, alors direction le couloir sur votre droite. Ici vous attend une sorte d’arène où vous attendent de nombreux ennemis. Vous allez avoir le plaisir d’affronter deux infectés à la tronçonneuse et d’autres de ses compagnons.

L’objectif sera d’abaisser le pont jaune, pour atteindre l’endroit où se situe la dynamite. Pour cela, vous devrez rejoindre la petite maison sur un étage à l’opposée du pont. Le levier permettant d’abaisser le pont s’y trouve. Une fois cette action accomplie, quelques infectés sortiront de nouveau en traversant ce fameux pont. La dynamite se trouve dans la petite salle sur la gauche. Vous n’avez plus qu’à le positionner sur le tas de gravas rencontré précédemment.

Les frères trolls

Au sein de la prochaine salle vous allez revoir de vieux amis déjà précédemment affrontés. La mécanique de la salle est simple, et vous n’aurez normalement pas trop de mal à en venir à bout. L’un des deux trolls va directement vous focus, tandis que l’autre sera occupé par Luis. Occupez-vous de celui qui va principalement vous cibler, celui sans armure.

Au milieu de la salle existe une trappe assez grande en forme de cercle renfermant de la lave sous vos pieds. Vous aurez le panneau de commande sur l’un des côtés de l’arène. Le but sera simplement d’infliger assez de dégâts à votre ennemi pour qu’il tombe au sol. A ce moment, plutôt que de monter sur son dos, vous n’aurez plus qu’à activer le panneau de commande. Cette action fera tomber le boss dans la lave et le tour est joué.

Concernant le second, c’est encore plus simple. La mécanique reste la même, seulement Luis vous indiquera de ramener le troll vers la passerelle où il se trouve. Dirigez-vous donc sous l’endroit où se trouve votre compagnon de route. Une fois que l’ennemi vous chargera, une cinématique se lancera où Luis placera des explosifs sur son dos. Vous n’aurez plus qu’à tirer dessus une fois que l’ennemi sera sur la trappe. Ouvrez-là grâce au panneau de commande et c’est terminé.

Chariots

Vous allez ensuite devoir traverser les mines au moyen d’un chariot. Lors de cette partie, vous allez tirer sur des barricades vous barrant le passage, des cibles jaunes ouvrant les voies ou sur des infectés. En fonction des virages vous allez aussi devoir vous pencher dans le sens inverse pour garder votre chariot sur les rails.

L’objectif sera de ne pas prendre trop de dégâts et d’empêcher la jauge de vie du chariot de tomber à zéro. Concernant les infectés, le plus efficace sera de tirer dessus directement mais sachez que vous pouvez mitrailler leur chariot et il finira par casser.

Cette partie est coupée en deux, et dispose de mécaniques identiques. La seule différence lors du second passage sera qu’un infecté avec une tronçonneuse sera de la partie. Il faudra simplement tirer dessus à plusieurs reprises pour interrompre son attaque. Pour information, la petite pause entre les deux passages en chariot cache un châtelain mécanique. Pour connaître les emplacements de ces petites figurines, on vous conseil de jeter un œil à notre guide dédié.

Ruche

Dans cette nouvelle zone, vous allez affronter de nouveaux les insectes volants déjà rencontrés dans le château. Ici il suffira de progresser de façon à monter et retrouver le passage vers l’ascenseur. Cette partie est clairement un couloir, vous n’allez pas vous perdre. On vous conseil de bien prendre le temps d’observer votre environnement et de tirer sur les insectes camouflés sous forme de cocon ou de vous servir au maximum des bidons explosifs.

Une requête « Nid d’insectes » est disponible dans la zone de la ruche. Pour tout savoir concernant l’accomplissement de celle-ci, rendez-vous sur notre guide Emplacements des requêtes.

Une fois que vous aurez rejoins l’ascenseur, une cinématique se lancera et un dernier combat viendra clôturer ce chapitre. Ce combat se fera uniquement au corps-à-corps face à Krauser.

Lors de ce combat, vous allez devoir uniquement utiliser votre couteau et vos réflexes. Il faudra en grande partie contrer les attaques de Krauser à l’aide de la touche associée. Elles seront nombreuses et il les enchaînera de manière totalement aléatoire. Vigilance car il est possible qu’il tentera de vous mettre une balayette et la touche pour esquiver sera donc différente. Entre chaque salve d’attaque, tentez de lui infliger des attaques rapides au couteau.

Au bout d’un certain taux de dégâts, il sera étourdi et vous pourrez lui infliger un coup de mêlée. Dernier conseil, ne vous approchez pas du bord car il pourra vous éjecter et ce coup vous sera fatal.

Pour retrouver l’ensemble de nos aides, vous pouvez consulter notre guide complet de Resident Evil 4 Remake. Retournez au sommaire la soluce principale pour la solution de l’histoire.