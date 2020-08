Dès votre entrée dans la caverne, vous tombez sur les soldats de Bloumécia à terre, ces derniers ont été attaqués par des mages noirs. Prenez sur la droite pour trouver un nouveau soldat, il vous donnera l’objet indispensable pour avancer dans la caverne : la Cloche de Guismar.

Passez maintenant la porte et vous vous retrouverez nez à nez avec les deux bouffons de la reine, Pile et Face. Ces derniers vous envoient des mages noirs pour vous arrêtez. Le combat fini, avancez pour affronter les mages noirs restant et obtenir une nouvelle cloche.

Ouvrez la porte de gauche en haut de l’escalier et ramassez l’Erlastron caché sur la plateforme (où étaient Pile et Face) et poursuivez pour obtenir une nouvelle cloche. Revenez sur vos pas et ouvrez la porte la plus à droite de la zone cette fois-ci.

Dans la nouvelle pièce, montez les escaliers et vous trouverez un Paramith sur le passage ainsi qu’un Tricorne sous le pont plus loin. Vous allez faire la connaissance d’une nouvelle mog dont le mari est coincé. Donnez-lui les grains de Coubo qu’elle demande pour l’aider à libérer son mari et prenez la nouvelle cloche dans le coffre.

Ouvrez la porte à droite de la cloche pour retrouver les deux mogs. Dites à Mogra que vous aimez les grains de Coubo pour accéder au service du mog auprès de sa femme. Tentez de quitter la pièce pour que Mogra vous donne la Cloche Sacrée. Allez maintenant ouvrir la porte à gauche de la cloche en vous étant un peu préparé avant car vous allez trouver un boss.

Comment battre Gisamark ?

Gisamark

HP : 3175

3175 MP : 502

502 Vole : Elixir, Tricorne, Canne Glace

Astuce : Après lui avoir volé ces objets, utilisez des attaques directes avec Djidane et Kweena et la compétence sauter de Freyja. Vous pouvez lancer une Tente sur le boss pour lui mettre quelques altérations d’états. Attention, le boss à une contre attaque qui inflige Silence.

Une fois le combat fini, vous retrouvez Dagga et Steiner dans leur périple. Une fois les gardes dupés, ramassez la Multimassue derrière le tonneau sur votre gauche et allez encourager la femme sur la droite de l’écran. Parlez ensuite à l’ouvrier devant la porte (épargnez-le) puis au mécanicien sur la droite pour finir de vous libérez le passage.

Tentez donc de prendre le chemin vers le nord pour qu’un garde vous interpelle. Parlez-lui pour qu’il vous donne un Laissez-Passer. Partez enfin vers le nord pour que Dagga puisse enfin sortir de son sac, vous apprenez alors que la prochaine destination de la princesse est la ville de Tréno. Prenez la Potion dans le coffre et prenez la lettre auprès du mog. Profitez-en pour faire quelques achats à la boutique si besoin et montez dans le train. Après avoir pris place dans ce dernier, vous retrouverez l’équipe de Djidane.

Vous voilà de nouveau sur la carte du monde, le point jaune fraîchement apparu représente votre chocobo. Partez vers le nord-est pour trouver la porte de Bloumécia où vous ramasserez une Tente et une Maxi Potion. Quittez la zone et rendez-vous maintenant à Bloumécia.

Pour revenir à l’accueil du guide, vous pouvez vous rendre sur notre soluce complète de Final Fantasy IX.