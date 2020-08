Dès votre arrivée dans la ville, repérez la charrette renversée, derrière, vous trouverez la seconde pierre stellaire : Le Cancer. Continuez votre route pour trouver de nouveau Pile et Face qui, cette fois encore enverrons des mages noirs pour vous arrêter. Après le combat, entrez dans la maison de gauche pour ramasser la Potion et le Défijeur dans les coffres de chaque côté de la porte.

Sortez maintenant et grimpez l’escalier sur la droite de la zone. Prenez le Défijeur au rez-de-chaussée et regardez le coffre en haut qui est un mimic (un monstre qui se transforme en coffre). Sortez sur le balcon, traversez la zone extérieure et marchez le long de la passerelle pour atteindre le nouveau coffre. Si vous courrez, cette dernière s’effondre et le coffre est perdu.

Après avoir ramassé le Germina retournez sur vos pas jusqu’à la maison avec les deux coffres, et utilisez le nouveau pont (le coffre est un nouveau mimic) et passez la porte. Rejoignez le balcon et une fois de l’autre côté, parlez au garde pour obtenir sa cloche. Prenez l’Ether derrière l’étagère et quittez la zone. Vous devez maintenant revenir à la porte qui est sur le balcon extérieur (par l’escalier à droite dehors), porte que vous pouvez ouvrir avec la cloche.

Après la petite scène dans les escaliers, avancez tout droit pour pouvoir sauver un soldat blessé. Montez l’escalier et prenez la porte de gauche, vous trouverez une Tente et un Renais dans les coffres. Sortez par le nord du balcon et entrez dans l’armurerie sur votre gauche. Vous trouverez ici une Mithlance et vous pouvez rejoindre le bâtiment d’en face : la trésorerie. Donnez votre lettre au mog pour obtenir un Grain de Coubo.

Attention, si vous voulez faire cette quête vous devez MAINTENANT retourner à la Grotte de Guismar pour donner le grain au mog et recevoir un objet.

Ouvrez le coffre derrière le mog pour obtenir une Foudrekane et achetez quelque chose à Steelskin. Sortez et prenez maintenant la direction du nord pour rejoindre le palais. Après la scène où l’on apprend notamment que c’est la reine Branet en personne qui est à l’origine de l’attaque et où l’on fait la connaissance de Kuja, Beate vous attaque.

Comment battre Beate ?

Beate

HP : 3630

3630 MP : 3467

3467 Vole : Renais, Haubert, Mithépée

Astuce : Vous ne pouvez pas gagner ce combat, il se finit automatiquement au bout d’un certain temps ou si vous enlevez tous ces HP à Beate. Le but est donc de lui voler ses objets et de tout faire pour survivre et ses attaques dévastatrices. Attention notamment à son attaque Choc qui fait d’énormes dégâts.

Le combat arrivant à son terme, Beate déclenche une terrible attaque laissant tous vos personnages à 1HP et met fin à la première partie du jeu (fin du CD1 pour ceux qui sont sur CD).

Pour tout connaître du jeu, pensez à consulter notre soluce de Final Fantasy IX.