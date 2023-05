Direction le nord-est d’Hyrule pour atteindre le Village Goron indiqué par le marqueur. Sur place, vous apprenez que la plupart des Gorons sont accros à la savouroche, un mystérieux type de roche découvert récemment. Vous apprenez qu’elle est extraite par Yunobo et son entreprise Yun & Cie. Il n’est pas dans son état normal et vous décidez de le suivre pour en découvrir la raison d’autant que la princesse Zelda aurait été aperçue.

Direction le siège de Yun & Cie pour en savoir plus. Il vous suffit simplement de vous rendre au point indiqué par le marqueur jaune. Avant d’entrer dans la grotte gardée par les deux jeunes Gorons, on vous conseille d’acheter l’Armure de pierre située dans une boutique juste à côté ou bien de faire un bon stock de nourritures/potions vous permettant de résister à la chaleur. Cela vous servira aussi pour la suite.

Boss Yunobo

Vous comprenez que le masque de Yunobo le force à extraire la savoureuse tout en le rendant agressif. Vous allez devoir le battre pour lui faire reprendre ses esprits.

Conseils : En addition des protections anti-feu, veuillez à ne pas avoir trop d’armes en bois dans votre inventaire puisqu’elles brûleront dans cette zone de chaleur intense.

Le combat n’est pas très difficile. Il vous suffit d’être sans arrêt en mouvement. Dès que vous voyez Yunobo se mettre en boule pour vous foncer dessus, verrouillez-le et bougez latéralement pour esquiver sa charge. En rebondissant contre le mur, il sera étourdi alors profitez-en pour le frapper dans le dos. Répétez ce schéma trois fois pour le vaincre et détruire son masque.

A la poursuite de Zelda – Partie 1

Le combat est terminé mais l’éboulement provoqué par le combat a bloqué la sortie. C’est le moment d’utiliser le pouvoir de feu de Yunobo qui peut charger en fracassant les roches friables. Utilisez ce pouvoir pour sortir. Maintenant que Yunobo vous accompagne, direction la Montagne de la Mort afin de savoir d’où vient l’étrange fumée.

Une fois au pied de la montagne, utilisez le réseau de rails pour grimper. Fabriquez un chariot mobile grâce à l’emprise en plaçant une turbine. Utilisez le pouvoir de Yunobo au bout moment sur les rails pour vaincre les différents ennemis qui vous barrent la route. Au premier point de passage, tuez les ennemis et déblayez la voie à l’aide du pouvoir de Yunobo. Une fois au sommet, une petite scène se déclenche avec Yunobo. Préparez-vous pour un autre mini-boss.

Boss Créature du cratère – Angania

Suivant votre maîtrise, le combat peut être très rapide. Commencez par prendre le planeur déjà équipé juste à côté de vous et décollez dans le sens opposé au boss. Grâce au gouvernail, vous pouvez le diriger comme bon vous semble.

Volez en faisant face aux 3 têtes de l’Angania pour que la charge de Yunobo puisse les détruire.

A la poursuite de Zelda – Partie 2

Le cratère est désormais dégagé, il est temps de plonger dans celui-ci pour repartir sur les traces de Zelda. Planez et effectuez une chute contrôlée dans le trou en esquivant les roches.

Vous voici désormais dans les souterrains que vous avez sans doute découvert durant votre exploration. Si c’est votre première fois, dirigez-vous sur la boule jaune qui se trouve non loin de votre chute. Dans les souterrains, les racines permettent de créer des points de téléportation et d’éclairer la zone.

À partir de là, on vous conseille d’avoir un bon stock de graines lumos pour éclairer constamment votre chemin. Vous en trouverez en abondance dans toutes les grottes d’Hyrule. Prévoyez également des plats permettant de soigner les effets du miasme. Lorsque vous êtes touchés par celui-ci ou des monstres de miasme, votre maximum de cœurs se réduit à chaque coup. La lumière des racines soignent aussi ces effets néfastes.

Non loin, vous verrez une machine prenant la forme d’un gachapon, on vous conseille aussi de faire le plein d’artefacts soneaus pour créer des constructions facilitant le voyage. Utilisez des véhicules déjà à disposition pour éviter de marcher sur du miasme et vous déplacer sur la lave. Libre à vous d’atteindre le marqueur comme bon vous semble mais le moyen le plus simple reste de faire un engin volant similaire à celui utilisé contre le Angania. Vous trouverez en outre des pièces à assembler sur le chemin.

Une fois sur place, vous découvrez qu’il s’agit du Temple du feu.

Temple du Feu

Après une nouvelle cinématique, il faut de nouveau activer 5 mécanismes pour accéder au boss. Commencez par débloquer l’entrée avec le pouvoir de Yunobo et activez le panneau au bout du chemin pour suivre Zelda (même si vous savez que ça ne fonctionnera pas car Yunobo ne vous accompagnera pas si vous ne le faites pas).

Conseils : Ce n’est pas obligatoire car les éléments requis sont présents dans le temple mais on vous conseille d’avoir les artéfacts Soneaus suivants dans votre inventaire (au moins 2 de chaque) pour faciliter la progression : Montgolfière, Lance-flamme et fusée.

Voici l’emplacement des 5 mécanismes du temple du feu et la résolution des énigmes sur comment les activer.

Mécanisme 01

Direction le sud du donjon sur la carte. Passez la porte bloquée et montée jusqu’aux courants de lave. Passez sur les morceaux de roche volcanique pour atteindre les rails. Utilisez un chariot et préparez-vous à viser le panneau et tirez avec Yunobo pour aller tout droit.

Avancez et tuez le monstre parasite en durant une flèche dans son cœur sous forme de boule rouge qui apparaît après sa salve d’attaque.

Frappez ensuite avec votre arme. Le mécanisme est bloqué par de la savouroche, mais il y a deux problèmes : vous êtes sur une pente et Yunobo peut uniquement tirer droit devant lui (et vous ne pouvez pas sauter une fois qu’il prend sa forme en boule). Il faut donc trouver un bon angle pour viser la roche. Positionnez-vous sur le petit tas de pierres sur la droite en haut de la pente et utilisez la charge de Yunobo. À l’intérieur, utilisez de nouveau Yunobo pour activer le gong qui débloque le premier mécanisme.

Mécanisme 02

Remontez la pente et poursuivez votre route sur les rails. Débloquer d’abord le passage à l’aide de Yunobo. Sur la route avec les trois rails côte à côte, vous atterrissez dans un cul de sac. Rebrousser chemin en tapant le panneau pour que la flèche sur le panneau indique la droite.

Arrivée à destination, le rail devant vous vous amènera à un coffre. Pour le mécanisme, prenez le pont en bois à gauche. Tapez dans le mécanisme pour abaisser le rail et prenez un chariot pour passer. Arrivé à la cascade de lave, utilisez Rétrospective sur les roche volcanique pour créer un pont artificiel et passer de l’autre côté. Battez l’ennemi qui garde le gong et activez celui-ci.

Mécanisme 03

Reprenez le rail par où vous êtes arrivé et utilisez Yunobo pour activer le mécanisme afin de remonter le rail que vous avez descendu pour le mécanisme précédent. Placez un chariot sur le rail juste à votre gauche et activez le mécanisme pour faire monter le rail. Avant de continuer, veillez bien à activer l’ascenseur en tapant le mécanisme vert près des ennemis.

Vous arrivez dans une grande salle entourée de rails. Le gong est là mais il est trop haut pour le frapper avec Yunobo. Faîtes le tour sur le chariot et détruisez la savouroche sur le pilier pour que le déverseur puisse être activé. Cela vous permet d’obtenir une infinité de morceaux de roche volcanique pour créer un pont assez long. Placez-le de façon à ce que la course de Yunobo puisse atteindre le gong.

Mécanisme 04

En étant dos au gong précédent, prenez le rail de droite. Malheureusement, la route est coupée et le mécanisme est trop loin d’autant qu’il est protégé par un petit muret. Il va falloir “tricher” un peu en utilisant l’escalade et la paravoile. Planez jusqu’au pilier soutenant le rail à abaisser et grimpez au sommet. Planer ensuite sur le mur et longez pour atteindre la zone en question. Activez enfin le mécanisme.

Vous pouvez maintenant emprunter le rail. Remontez-le en détruisant le gros rocher de savouroche à votre gauche grâce à Yunobo. Au niveau de la zone avec le mécanismes des rails, utilisez infiltration pour grimper au 4eme étage, passez le pont de bois et et planez avec la paravoile pour atteindre l’ouverture que vous venez de débloquer. Chutez jusqu’en bas pour trouver le quatrième gong (un coffre se trouve au milieu de votre chute).

Mécanisme 05

Cela vous ramène au niveau du panneau de contrôle mais grâce à l’ascenseur débloqué (Voir Mécanisme 03) vous allez pouvoir remonter à la salle déjà visitée. Il est temps d’emprunter la route avec les deux rails cassés. Il vous faudra sans doute quelques essais, mais placez un chariot sur le rail de droite avec une turbine et une fusée de chaque côté afin d’avoir assez de vitesse pour passer (les éléments nécessaires sont présents sur les étagères de la salle). Préparez tout de même à planer au cas où.

Battez l’ennemi, et tapez sur le mécanisme pour sécuriser la voie. Pour accéder au coffre : Décrochez l’un des crochets sur les chariots juste à côté et placez sur le à la verticale. Placez ensuite une turbine à l’arrière et positionnez le crochet du chariot sur le rail de droite (en faisant face aux rails).

Avancez plus loin jusqu’aux deux morceaux du pont cassé. Montez sur la gauche et détruisez le rocher de savouroche avec Yunobo, cela vous permet de récupérer une montgolfière.

Plus loin, derrière le grillage après un autre pont cassé, vous trouvez un coffre et des matériaux de construction. Assemblez les deux carrés de métal et placez la montgolfière dessus puis un lance-flamme pour effectuer votre ascension. Une torche peut aussi faire l’affaire. Il ne vous reste plus qu’à planer et faire sonner le gong !

Boss Temple du feu : Lithogohma

Activez le panneau de contrôle et entrez dans la pièce du boss. Utilisez la charge de Yunobo de façon à ce que la trajectoire par le centre du plafond pour réveiller la bête : Lithogohma.

Partie 1

Visez d’abord ses 4 pattes avec la charge de Yunobo pour faire tomber Lithogohma. Vous pouvez alors grimper sur lui pour taper son œil. Répétez l’opération jusqu’à atteindre la moitié de sa barre de vie.

Partie 2

Il va désormais rester au plafond pour vous attaquer. Le plus important ici est de bien garder la capacité de Yunobo pour vous libérer lorsque que Lithogohma vous encercle avec ses rochers qui explosent après un court laps de temps. Il faut simplement viser en faisant en sorte que la trajectoire de Yunobo passe par l’une de ses pattes pour la faire tomber et taper son œil pour comme dans la partie 1 jusqu’à vider sa barre de vie.

Après la cinématique, récupérez votre cœur et Yunobo vous confie son pouvoir. Vous pouvez désormais utiliser sa charge quand bon vous semble.

