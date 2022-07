Tombé du haut du mur, notre héros moustachu tente de trouver un chemin qui le ramènera à ses amis au sein du deuxième chapitre de Stray : La ville morte. Rapidement, vous remarquez que vous n’êtes pas seul.

Traversez la ville morte

En avançant au sein de cette ville abandonnée, d’étranges petites créatures semblent vous fuir et des caméras vous observent. Les interrogations se multiplient au moment d’arriver à une petite zone inondée, où un panneau s’illumine de sorte à afficher le mot HELP, ainsi qu’une direction. Suivez celle-ci en sautant sur les barils et les tuyaux.

Vous voilà devant une flopée d’écrans qui vous indique un autre chemin à suivre. Définitivement, quelqu’un vous surveille et désire vous rencontrer.

Passez à travers le conduit cassé et, de l’autre côté, saisissez un seau dans votre gueule et escaladez les tuyaux pour arriver à un ventilateur. Grâce au seau que vous allez lâcher, les pales vont se coincer et vous libérer un passage. Franchissez-le.

Un peu plus loin, quatre seaux de peintures vous empêche de rejoindre le toit vitré situé en face. Patounez-les histoire de vous dégager une fenêtre de saut.

Arrivé de l’autre côté, il reste cependant à vous créer un accès dans l’appartement. Montez sur les ventilations et faites tomber le pot de peinture bleue sur le toit vitré juste en dessous.

Vous pouvez à présent vous laissez tomber à l’intérieur. Toujours aidé par les écrans, traversez les deux pièces de l’appartement pour atteindre de nouveau l’extérieur. Montez dans le seau qui fait office d’ascenseur et sautez une fois près du sol.

D’autres petites créatures croisent votre route mais aussi, et surtout, les restes d’un robot encore animé. Malheureusement, il s’éteint immédiatement après avoir interagi avec. Un autre mystère s’ajoute au tableau, mais il faut reprendre la route. Montez vers le néon devant vous et avancez.

Echappez aux créatures

Problème, vous vous retrouvez dans un repaire de petites bestioles. Et cette fois, plutôt que de fuir, elles foncent vers vous. Fuyez donc à toute vitesse en prenant garde à passer le plus loin possible des créatures et en suivant les panneaux allumés.

Si jamais certaines arrivent à vous toucher, martelez le bouton de miaulement pour vous en débarrasser.

Au bout de cette course-poursuite haletante, une fenêtre ouverte vous attend et offre un répit bien mérité à notre potichat. Montez les escaliers sur votre droite et escaladez les ventilations et les toits, toujours en direction des néons.

Poursuivez l’ascension

Vous atteignez alors un toit où une planche est posée verticalement. Poussez-la avec vos pattes afin de créer une passerelle vers le toit d’en face. Approchez vous de la petite fenêtre bleutée et passez à travers. Continuez légèrement jusqu’à atteindre un baril couché.

Entrez à l’intérieur et déplacez-le vers la droite de sorte à pouvoir atteindre la tôle juste au-dessus.

Montez sur la poutre et avancez vers les échafaudages et le panneau symbolisant un dollar. Sautez sur la planche instable et, à la suite d’une réception de justesse, reprenez votre route. Après avoir passé le néon avec une flèche, bondissez sur la tôle puis sur l’échafaudage suivant.

Immédiatement à gauche, sautez sur la ventilation et poussez la planche, histoire de rejoindre un autre échafaudage et reprendre ainsi la progression.

Continuez jusqu’à atteindre des balcons. Pour vous indiquer le chemin, vous remarquez que les panneaux ont laissé place à des guirlandes. Au fil des ventilations et des toitures, vous finissez par atteindre une porte avec des barreaux. Faufilez-vous et avancez.

Un ventilateur vous barre la route. Débranchez l’alimentation sur le mur juste à côté et passez entre les pales désormais arrêtées. Vous voici dans un appartement pas comme les autres.

Stray est disponible en version numérique sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, et est compris dans l’abonnement PlayStation Plus Extra dès sa sortie. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.