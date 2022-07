Hors du danger imposé par les égouts, notre chaton arrive à la Fourmilière, le neuvième chapitre de Stray. Zbaltazar, un des Extérioristes, vous attend un peu plus haut au sein de l’imposante structure.

Rencontrez Zbaltazar

Avant même que l’ascension commence, B-12 observe une capsule qui ressemble à celle dans laquelle le scientifique dont il était l’assistant s’est enfermé. En racontant l’histoire, il se rend compte que c’était lui, le scientifique.

Choqué par cette révélation, B-12 désire rester seul un moment et ne traduira plus rien pour vous momentanément. Montez donc par l’échelle sur votre gauche. À l’étage supérieur, allez droit devant vous pour trouver une autre échelle à grimper.

Passez ensuite par les ventilations indiquées par une flèche rouge. Vous voilà devant Zbaltazar.

Stoppé dans sa méditation, c’est tout de même avec plaisir qu’il vous rencontre. Il vous informe que Clémentine, la dernière Extérioriste, est la seule qui pourra vous faire rejoindre l’Extérieur.

Elle se cache dans le centre-ville. Zbaltazar vous quitte en vous laissant une photo de Clémentine avec son adresse écrite au dos. Afin d’accéder au centre-ville, il faut continuer de monter dans la Fourmilière.

Grimpez sur les caisses juste à côté, puis sur d’autres tuyaux indiqués par une flèche pour rejoindre les étages supérieurs.

Arrivé à la hauteur du jardinier Malo, continuez devant vous et bondissez sur de nouvelles caisses ainsi que sur une succession de tuyaux. La sortie vers le centre-ville se trouve au bout d’un conduit relié par un ultime tuyau.

Stray est disponible en version numérique sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, et est compris dans l’abonnement PlayStation Plus Extra dès sa sortie. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.