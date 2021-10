La forge a retrouvé son éclat et vous avez récupéré le marteau d’Adira dans la quête précédente de Kena: Bridge of Spirits. Il ne vous reste alors plus qu’une relique.

Explorez la forge et les champs (facultatif)

Avant de traverser dans la forge, vous apercevrez une Larme de Forêt. Utilisez-la afin de purifier le sanctuaire de fleurs près de votre position. Traversez la forge puis allez sur votre droite.

Pénétrez dans le bâtiment délabré et observez le mur près de l’entrée. Vous pouvez grimper et longer une poutre jusqu’à pouvoir atteindre une brèche dans le toit d’en face. Faites un double saut pour vous y rendre. Un point de méditation augmentant votre santé s’y trouve.

Ressortez, et plutôt que de prendre l’ascenseur, faites cette fois le tour de la forge par l’autre côté. Descendez les escaliers et poursuivez jusqu’à atteindre une petite grotte.

Visez la goutte au plafond afin de raviver une Larme de Forêt. Jetez une bombe sur des gravats pour constituer un pont entre les deux plateformes puis, rapidement, utilisez la Larme de Forêt pour conduire vos Rot sur le gros interrupteur. Assénez un grand coup avec R2 sur celui-ci.

Cette action va faire monter le niveau de l’eau, et la petite grotte est désormais explorable. Des cristaux vous attendent en face, tandis qu’un Courrier des esprits est à collecter en passant par la sortie d’où s’échappe la lumière du jour. Ressortez en direction de l’ascenseur et prenez-le.

Une fois en bas, avancez quelques mètres et entrez dans la maison au bord de l’eau. À l’intérieur, un coffre contient un Chapeau de Rot. Continuez votre chemin jusqu’au repère bleu sur la map. Si nous vous indiquons les secrets et autres ressources non loin de votre chemin principal, les Champs demeurent vastes.

Ainsi, libre à vous de vous perdre un peu partout afin de récupérer des coffres, des Rot, et autres ressources disséminés sous des ponts, dans des maisons, ou bien sous des gravats à l’aura bleutée.

Pénétrez dans le Coeur du village

À l’approche d’une caverne creusée dans une immense paroi rocheuse, allez sur le petit chemin à gauche et, avec votre bombe, brisez un rocher recelant quelques cristaux. Pénétrez dans la caverne, et Hana vous conseillera d’activer la plaque magique dans le but d’ouvrir la porte en face. Avant cela, faites léviter les gravats sur la droite et grimpez au niveau supérieur. Vous trouverez des cristaux dans un coffre.

Redescendez et passez par la brèche à côté de la cascade. Sur votre gauche, purifiez un bulbe rouge et faites léviter des gravats afin d’arriver sur un point de méditation pour améliorer votre santé maximum.

Faites demi-tour et partez à droite cette fois. Vous remarquerez des gravats en contrebas. Lancez une bombe, tirez sur le cristal bleu de la plateforme rectangulaire, et rendez-vous dessus via la fleur d’accroche située au-dessus. Progressez grâce aux corniches. Arrivé en haut, détruisez la porte avec une bombe et collectez le Courrier des esprits.

Revenez sur la plaque magique. Avant de l’activer, faites lévitez les gravats gisant sur votre gauche et votre droite de sorte à ce que quand vous allez lancer votre écho de bouclier, tous les cristaux puissent s’illuminer, amenant l’ouverture de la porte.

Entrez et avancez jusqu’à atteindre le Coeur du village. Glissez la pente sur la droite jusqu’à tomber dans l’eau. Avancez, éliminez quelques ennemis et vous arriverez sur des blocs à l’aura bleutée. Sur votre droite, vous pouvez rejoindre un Rot caché en vous agrippant consécutivement à deux fleurs d’accroche, dont la seconde s’atteint en l’air via le « bullet time ».

Sautez dans l’eau et remontez sur les blocs. Hissez-vous grâce à la corniche et progressez. Un coffre maudit repose dans un coin. Sachez que c’est un chevalier de bois qui vous attend si vous décidez d’ouvrir le coffre. Sinon, ou à la fin de l’affrontement, vous n’aurez plus qu’à faire léviter les blocs immergés et à tirer à deux reprises sur le cristal bleu du gros bloc pour vous créer un passage vers le rebord d’en face. Vous arrivez dans un sombre passage truffé de corruption.

Progressez en remontant le cours d’eau en pensant à faire quelques échos de bouclier histoire de diffuser un peu de lumière autour de vous, et continuez jusqu’à vous retrouver devant un autre tas de gravats.

Après avoir activé les plateformes avec votre bombe, vous pouvez soit récupérer quelques cristaux en face, soit escalader les blocs les uns après les autres, en prenant soin de les incliner dans le bon sens en visant leur cristal bleu, lorsqu’ils en affiche un. En haut, avant de continuer devant vous, vous débusquerez un Rot dans un coin, derrière vous.

Reprenez votre chemin jusqu’à glisser vers une nouvelle salle corrompue en contrebas. Levez la tête et faites tomber la goutte afin de faire pousser une Larme de Forêt. lancez vos Rot dessus pour commencer à purifier les environs.

Hélas, des créatures viennent vous empêcher d’enlever tranquillement la corruption, en détruisant votre amas de Rot. Jongler entre élimination de ces bestioles et purification jusqu’à faire apparaître le Mangerot, une version plus grande et plus redoutable de ces ennemis.

Celui-ci fait apparaître des phalènes, vous lance des bombes explosives. Sachez que la bête détient un point faible. Lorsqu’il commence à tirer la langue et qu’il s’apprête à la tendre, c’est le signe de la préparation d’une attaque. Une fois la bouche ouverte et la langue rouge, tirez une flèche dessus. Ce mouvement enlèvera une jolie quantité de dégâts et annulera son attaque.

Il est également possible d’utiliser l’amas de Rot conféré par la Larme de Forêt, afin d’infliger quelques dégâts « faciles », mais le Mangerot n’hésitera pas à dissoudre votre créature. De plus, les petites bestioles continuent de rappliquer à la vue de votre amas de Rot. A vous de voir, donc. À la mort de la bête, éclatez le bulbe rouge. Allez purifier le sanctuaire de fleurs présent dans la pièce puis progressez.

Deux grands cristaux à trois étages vous attendent de chaque côté de la grande porte située devant vous. Tout comme au sein de la quête « Aidez l’artisane du bois », alignez les étages des cristaux de sorte à ce qu’ils dessinent un symbole précis. N’hésitez pas à vous fier directement aux captures d’écran ci-dessous.

Une fois ce petit casse-tête résolu, positionnez-vous sur la plaque magique et effectuez un écho de bouclier. La plateforme sous vos pieds va alors vous faire traverser la rivière corrompue. Prenez garde aux insectes explosifs qui foncent sur vous. La plaque mobile s’arrêtera à un moment et ne repartira qu’avec un autre écho de bouclier.

De nouveau sur la terre ferme, vous serez confronté à une floppée d’ennemis, entre les insectes explosifs, les ennemis à distance, ou encore un épéiste. Au bout du chemin et une fois le calme revenu, purifiez le bulbe. Dans la foulée, faufilez-vous sous un tas de gravats que vous aurez au préalable explosé avec une bombe, puis glissez jusqu’à une nouvelle zone corrompue.

Deux bulbes rouges vous attendent. Un sur votre gauche, l’autre sur votre droite. Frayez vous un chemin sur les plateformes grâce à vos bombes, et purifiez le bulbe atteignable au bout du chemin. Répétez ce schéma pour les deux piliers, puis sautez en contrebas.

Des adversaires rocheux vont notamment apparaître, mais le véritable danger émanera des deux mages qui débarqueront ensuite. Ne vous éparpillez pas trop entre les deux car, rappelez-vous, ils se soignent lorsqu’ils se trouvent en mauvaise posture. Focalisez-vous alors sur l’un d’entre eux, en utilisant arc, bombes et Rot à votre guise, puis occupez-vous de l’autre. Sitôt le combat achevé, purifiez le bulbe central et effectuez un écho de bouclier sur le socle magique.

Purifiez le Cœur du village

Continuez jusqu’à traverser un pont. Partez sur votre gauche et allez sur une plateforme près de votre trajet histoire d’y examiner un tas de roche. Une lueur orange en échappe. Faites léviter les blocs devant vous et hissez-vous grâce à une fleur d’accroche. Faites quelques sauts jusqu’au nouveau souvenir d’Adira.

Une fois la cinématique terminée, détruisez le mur sur votre gauche pour y trouver un coffre rempli de cristaux. Faites demi-tour et laissez-vous tomber. Avant de vous aventurer plus loin, sachez que vous devrez composer avec une vague d’énergie rouge dangereuse, diffusée à intervalles réguliers.

Progressez un peu et traversez le vide grâce à une fleur d’accroche, après avoir détruit un tas de blocs avec votre bombe. Activez un autre bloc près de vous afin de poursuivre, et sautez jusqu’à retrouver un autre bout de terre ferme. Un dernier tas de blocs attend d’être actionné.

Tirez directement une flèche sur le cristal bleu pour réincliner la grosse poutre, et accrochez-vous à la fleur d’accroche. Sautez sur la poutre et allez jusqu’au bout de celle-ci afin d’atteindre la dernière fleur d’accroche. Vous y êtes, grimpez les escaliers et assainissez le bulbe géant.

Vous mettez ainsi la main sur la dernière relique, le cœur du village, et êtes paré à affronter l’esprit corrompu d’Adira.

Vous mettez ainsi la main sur la dernière relique, le cœur du village, et êtes paré à affronter l'esprit corrompu d'Adira.