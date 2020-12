Pillards chahuteurs Assassin's Creed Valhalla

Afin de restaurer le calme avant les funérailles de Hemming, vous allez devoir calmer les fauteurs de troubles dans la quête Pillards chahuteurs, débloquée suite à la réussite de En sursis.

Parler à Trygve

Retournez à Hemthorpe et vous trouverez Trygve à l’entrée de la maison longue.

Trouver les invités et les calmer

Vous allez devoir trouver les endroits où sont les chahuteurs et vous devrez les calmer. Utilisez votre corbeau pour découvrir les localisations et dirigez-vous vers chacune d’elles. Commencez par la zone au niveau des quais, non loin de la maison longue. Parlez à la villageoise et récupérez la jarre dans la maison enflammée. Rapportez-la lui ensuite.

Dirigez-vous ensuite vers la zone non loin de là où vous allez devoir aider un villageois, attaqué par des coqs. Tuez les coqs assez facilement pour mettre un terme à ce chahut.

Dirigez-vous vers la dernière zone, sur la gauche de la maison longue. Vous allez devoir entrer dans une maison pour en faire sortir un Saxon.

Escaladez la maison pour vous diriger sur le toit, à l’arrière de la maison. Brisez la palissade en paille et entrez. Parlez au Saxon, récupérez la clé puis ouvrez la porte et mettez un terme au chahut.

La quête Pillards chahuteurs se terminera une fois les 3 zones nettoyées.

