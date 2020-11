Murs et ombres Assassin's Creed Valhalla

Lorsque vous atteindrez le niveau de puissance 90, vous aurez l’occasion de tenter d’établir une alliance avec la ville de Lunden au sud de votre campement. Discutez avec Randvi et choisissez Lunden pour démarrer la série de missions La ville de la guerre qui débutera par Murs et ombres.

Rejoindre Lunden

Suivez le marqueur de quête pour trouver Lunden. Ce marqueur d’objectif vous dirigera vers Stowe en pleine discussion avec le peuple de la ville.

Une fois la discussion terminée, un membre d’un clan vous provoquera et cela se terminera en bagarre à mains nues.

Vous continuerez votre discussion avec Stowe et ferez part de votre souhait de rencontrer le gouverneur de la ville de Lunden : Tryggr. Durant cet échange, vous aurez également l’occasion de draguer votre interlocuteur… Eivor, ce bourreau des coeurs.

Suivre Stowe

Suivez votre nouvel ami à travers les rues de la ville de Lunden jusqu’à la Villa du Gouverneur.

Après avoir découvert une scène de guerre devant l’entrée, vous pénètrerez à l’intérieur de la villa et vous découvrirez le roi Tryggr décapité.

Enquêter sur le meurtre de Tryggr

Il va falloir enquêter sur ce meurtre. Utilisez votre vision d’Odin pour découvrir les indices à proximité, à commencer par une lettre présente dans la main du roi défunt.

Brisez ensuite la caisse sur la droite de l’entrée pour découvrir des outils de barbier.

Montez les marches pour atteindre un bureau où sera posé une lettre.

Montez ensuite au niveau des poutres pour découvrir le corps d’un soldat, pendu. Récupérez le sceau, présent dans la main du macchabée.

Au vue des indices, tout converge vers le temple de Mithra. Vous déciderez de vous diriger vers ce lieu dans la suite de cette quête.

Trouver l’entrée du temple

Suivez le marqueur de quête pour trouver la position du temple, non loin de la Villa du Gouverneur. Vous pouvez utiliser votre corbeau, une fois à proximité, pour délimiter la zone d’exploration.

Occupez-vous des ennemis sur place en tentant de rester discret. Vous pourrez également y aller de façon frontale, si le défi ne vous fait pas peur.

L’entrée du temple se trouvera au milieu de la zone et plongera sous terre.

Examiner le temple

Utilisez votre vision d’Odin et découvrez les deux premiers indices dans la première pièce, il s’agira de lettres.

Poussez ensuite l’armoire de gauche pour découvrir une brèche dans le mur. Passez par celle-ci pour découvrir une autre salle un peu plus loin. Pour en débloquer l’accès, tirez avec votre flèche sur la palissade.

Découvrez les deux derniers indices dans cette dernière salle en utilisant votre vision d’Odin.

Retourner voir Stowe et Erke

Une fois tous les indices en votre possession, retournez à la Villa du Gouverneur pour en discuter avec Stowe et Erke.

Une fois la discussion terminée, la quête Murs et ombres se terminera et vous débloquerez deux quêtes : Tir de flèche et Saigner la sangsue.

Une fois la discussion terminée, la quête Murs et ombres se terminera et vous débloquerez deux quêtes : Tir de flèche et Saigner la sangsue.