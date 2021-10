Après avoir récupéré la troisième relique d’Adira, vous êtes en mesure de boucler le deuxième chapitre de Kena: Bridge of Spirits. Hana vous appelle et vous envoie un ascenseur. Montez et actionnez le levier. Arrivé en haut, vous avez une dernière conversation avec Hana.

Mais avant de partir en direction de la tour, récupérez deux trois petites choses maintenant que la zone est assainie. Un Courrier des esprits vous attend dans une maison, et un coffre maudit vous livrera une belle quantité de cristaux si vous arrivez à tuer 15 ennemis dans le temps imparti. Un conseil ici : abusez des attaques de Rot, telles que la flèche concentrée ou le marteau. Enchaînez les gros coups avec R2 plutôt que les petites attaques sinon vous manquerez de temps. Récupérez également la moindre boule de courage au sol.

Une fois votre fouille menée à bien, allez invoquer Adira à la tour. Contrairement à Taro, vous allez d’abord faire un peu de grimpette avant d’arriver jusqu’à Adira. Suivez le chemin d’escalade jusqu’à un cul-de-sac. Retournez-vous et hissez-vous grâce à une fleur d’accroche, puis terminez votre ascension. L’esprit corrompu d’Adira vous attend.

Eliminez l’esprit corrompu d’Adira

Le combat se décompose en plusieurs phases. Lors de la première, lancez une bombe sur la structure au centre de l’arène, ce qui dévoile un cœur d’énergie.

À partir d’ici, il faudra tirer trois flèches sur le cœur avant qu’il soit de nouveau protégé. Faites tout cela en évitant évidemment les coups d’Adira, les ondes de choc rouges ou en utilisant le bouclier. Au troisième coup, le bouclier d’Adira disparaît, et vous pouvez effectuez vos coups les plus puissants, si vous disposez notamment d’un nombre suffisant de jauges de courage. Répétez ce schéma deux ou trois fois, de quoi pratiquement entamer la barre du boss jusqu’à la moitié.

L’esprit corrompu passe alors dans sa deuxième phase, en cassant son arme en deux. Il n’est plus protégé par le cœur d’énergie, mais il dispose désormais de deux armes.

Ici, il va falloir lui envoyer des bombes, puis, une fois qu’une d’entre elles réussit à lui exploser dessus, visez son cristal jaune, situé sur son torse, avec votre arc. Attention, le boss risque de négliger une bombe sur deux en opérant une redoutable contre-attaque. Au bout de deux ou trois reprises, le cristal va se casser et infliger pas mal de dégâts à l’esprit corrompu.

La dernière phase est identique à la deuxième, à ceci près que le cristal jaune a disparu et que le boss n’est plus particulièrement sensible aux bombes. Ainsi, misez absolument tout sur vos attaques de Rot, et particulièrement la flèche concentrée. Avec suffisamment de jauges de courage, vous viendrez à bout de l’esprit. Si ce n’est pas le cas, esquivez du mieux que vous pouvez et tuez les sbires, afin de récupérer un peu d’énergie pour vos petits compagnons.

Une fois la barre de vie vidée, envoyez vos Rot sur l’esprit corrompu et produisez un écho de bouclier pour libérer définitivement Adira. S’en suit la cinématique des retrouvailles entre elle et Hana.

Honorez Adira

À l’instar de Taro, Adira doit à présent être honorée au sanctuaire des masques. Méditez sur le symbole lumineux pour allonger votre barre de vie puis téléportez au village depuis le point de voyage rapide de la tour.

Comme lors du chapitre précédent, profitez de votre venue au village pour rapporter les Courriers des esprits aux endroits adéquats. Vous en retirerez alors moult cristaux, Rot, et karma après avoir visité les maisons fraîchement libérées de la corruption, et à l’issue des affrontements proposés par les quelques coffres maudits disposés à l’intérieur de ces zones auparavant inaccessibles.

Lorsque votre exploration aura été menée à son terme, dirigez-vous vers le sanctuaire des masques et adressez-vous au vieil homme. Un dernier esprit, le plus puissant de tous, doit encore être affronté. Il s’agit de Toshi, dont le masque vous revient à la conclusion de cette quête.

Aidez Toshi

En possession du masque, positionnez-vous devant la barrière aux esprits et utilisez-le afin de libérer l’accès au Hall du chef de village. Suivez le chemin ascendant jusqu’au symbole lumineux de Toshi.

Enfilez à nouveau votre masque et assistez à une cinématique où Toshi ne se laisse pas faire et vous repousse. De retour au sanctuaire des masques, le vieil homme vous apprend que les reliques de Toshi sont cachées dans l’autre monde. Il vous enseigne le dash, une technique qui vous permet de passer de « l’autre côté ».

Trois nouvelles quêtes correspondant aux reliques apparaissent alors : « Peur de Toshi », « Amour de Toshi » et « Regret de Toshi ». Vous pouvez les compléter dans l’ordre de votre choix.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.