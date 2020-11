Le roi volé Assassin's Creed Valhalla

Suite de l’arc scénaristique du Glowecestrescire, Le roi volé vous permettra de creuser une piste qui vous permettra de retrouver Tewdwr. Alors que vous êtes accusé de l’avoir tué, à tort, vous allez devoir demander l’aide de Modron.

Trouver Modron et lui parler

Suivez l’objectif de quête pour trouver Modron. Elle vous indiquera l’Antre des voleurs, comme potentiel endroit où pourrait se cacher Cudd Lladron et, du coup, Tewdwr.

Suivre Modron

Suivez ensuite Modron jusqu’aux environs de l’Antre des voleurs, à quelques centaines de mètres de là.

Trouver Gwilim

Une fois arrivé dans l’Antre des voleurs, vous allez devoir assassiner un maximum d’ennemis afin de pouvoir exfiltrer Tewdwr plus aisément. Grimpez sur les remparts et tirez dans la tête des ennemis. Tentez de rester le plus discret possible. Lorsqu’il ne restera qu’une poignée d’ennemis sur place, foncez et attaquez sans vous préoccuper de la discrétion.

Une fois tous les ennemis tués, utilisez votre vision d’Odin pour trouver où se cache Tewdwr.

Apporter Tewdwr à Mordon

Portez ensuite Tewdwr sur vos épaules puis sortez du camp. Mordon vous attendra à une centaine de mètre de là et vous proposera de soigner le futur ealdorman. Le choix dans la discussion n’aura aucun impact sur la suite.

La quête se terminera après la discussion et vous débloquerez la suite : Amour trahi.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.