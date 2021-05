Après avoir vaincu les deux premiers Mangemonde, Le Fossile vous permettra de venger votre famille en vous permettant de faire face au Lupa-Lupin, votre ennemi de toujours. Et c’est à travers la quête Le carnivore que vous allez pouvoir concrétiser votre rêve.

Vaincre Lupa-Lupin

La quête vous sera donnée au niveau de l’Arbre vie et la chance sera de votre côté puisque le camp du Lupa-Lupin se situera à quelques centaines de mètres de là. Sortez des entrailles de l’Arbre vie et suivez le marqueur de quête. Contournez la falaise par la gauche avant de débloquer une cinématique une fois à proximité du camp.

Franchissez le pont et le combat contre le Lupa-Lupin débutera. Il se passera en trois phases distinctes. Durant la première phase, le Lupa-Lupin vous chargera à de nombreuses reprises, esquivez au bon moment et tirez-lui dessus. Ne cherchez pas à le combattre au corps à corps.

À chaque tiers de vie enlevé, le Lupa-Lupin ramassera une nouvelle arme. Ses mécaniques de combat seront sensiblement identique, il vous suffira d’esquiver au mieux ses attaques et de rester à distance tout le long.

Pour terminer la quête Le carnivore, il vous suffira de ramasser l’arme présente dans le camp du Lupa-Lupin, une fois ce dernier vaincu.

