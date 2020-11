Suite directe de la quête Les mers du destin, La route des cygnes sera votre première quête en terre anglaise. Vous allez devoir rejoindre la colonie de vikings ayant visité les lieux bien avant vous.

Rejoindre la colonie de Halfdan

Vous n’aurez pas grand chose à faire puisqu’il s’agira essentiellement d’une cinématique qui vous permettra de découvrir ce nouveau monde ainsi que ses coutumes. Vous y verrez notamment la fracture entre la mythologie viking et la religion catholique très présente en Angleterre.

Détacher la chaîne entravant la navigation

Une fois la cinématique terminée, vous allez devoir détacher une chaîne qui vous empêchera de voguer plus loin. Vous allez débarquer non loin d’un camp ennemi et vous allez devoir tuer les ennemis présents afin de dégager la voie. Approchez avec discrétion et commencez par tuer l’ennemi sur la tour via une flèche.

Une fois entré dans le clan, tuez les 3 ennemis présents en les assassinant discrètement, soit dans le dos, soit en sifflant pour les attirer.

Montez ensuite au niveau de la tour pour assassiner discrètement l’ennemi présent au niveau de la corniche. Tuez ensuite l’ennemi présent dans la tour puis, tirez au niveau des deux objets rougeoyants pour débloquer la chaîne et permettre à votre bateau de passer.

Regagner le navire

Descendez ensuite de la tour pour regagner votre navire.

Une fois la chaîne enlevée, vous voguerez directement vers la colonie de Halfdan. Du moins, ce qu’il en reste !

La quête La route des cygnes est terminée une fois arrivé à la colonie. Vous obtiendrez de l’expérience et débloquerez la suite : Un accueil déplorable.

