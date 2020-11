Indices et énigmes Assassin's Creed Valhalla

Deuxième quête de l’arc scénaristique Un conte de feu d’osier, Indices et énigmes se déclenchera automatiquement après la réussite de la mission La première nuit de Samhain. Vous allez devoir enquêter sur la disparition de votre nouvel ami, Tewdwr.

Examiner l’habitation ensanglantée de Tewdwr

Alors que votre vision continuera à être troublée par l’alcool (ou plutôt, la drogue que l’on a glissé dans votre chope), vous allez devoir enquêter sur la disparition de Tewdwr. Utilisez votre vision d’Odin pour mettre les indices en surbrillance. Commencez par le corps d’un garde du corps au sol puis le pot brisé au sol. Déplacez ensuite l’armoire pour accéder à la deuxième partie de la maison.

Une fois dans la deuxième partie de la maison, interagissez avec le corps du garde par terre puis avec la bourse de Tewdwr, contenant des herbes.

Sortez ensuite de la maison et Cynon vous accueillera et vous accusera d’avoir tué Tewdwr. À partir de maintenant, les gardes de la ville vous attaqueront à vue. Quelques soldats vous attaqueront une fois sorti de la maison.

Une fois les soldats tués, vous allez devoir retrouver Godron la guérisseuse, qui vous apprendra ce que contient la bourse.

Trouver Modron et lui parler

Suivez l’objectif de quête pour trouver Modron, non loin de là.

Rencontrer Halewyn le druide

Afin de vous permettre de trouver la maison du druide rapidement, nous vous dévoilons sa position sur l’image ci-dessous.

Une fois la maison du druide trouvée, approchez-vous et mettez le feu aux 5 épouvantails autour de cette dernière. Après avoir effectué cela, enfilez votre capuche (et donc votre masque de squelette) et frappez à la porte du druide.

Résoudre l’énigme

Utilisez votre vision d’Odin pour mettre tous les indices en surbrillance. Vous en aurez deux dans la maison du druide, un dans le sous-sol, accessible en brisant une palissade, un sur le mur de la maison et un dans l’eau non loin de là.

Retournez parler au druide, toujours avec votre capuche, pour répondre à ces énigmes grâce aux indices trouvés. Pas d’inquiétudes, vous n’aurez pas à faire un choix dans les dialogues.

Vous débloquerez la quête Le roi volé.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.