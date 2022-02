Gémeaux | Soluce Horizon Forbidden West

L’aventure principale d’Horizon Forbidden West touche pratiquement à sa fin alors que vous venez de terminer la quête La Tombe de Faro. Au sein de la quête principale Gémeaux qui suit, une quête de niveau 30, vous allez devoir tenter de récupérer Héphaïstos.

Récompense : 24 000 XP + 2 points de compétence

Retourner à la base

Parler à Gaïa, Varl et Bêta

A la sortie de Thèbes, utilisez un voyage rapide ou visitez les environs avant de vous rendre à la base. Une fois sur place, approchez de Gaïa pour entamer une cinématique. Varl vous indique que Bêta n’est pas en forme et ne souhaite pas plus aider l’équipe. Alors que Gaïa vient de vous apprendre qu’Héphaïstos est devenu trop puissant et qu’il faudra modifier le plan pour arriver à le contenir, dirigez-vous vers la salle où se trouve Bêta pour tenter de la convaincre de vous aider.

A la suite, retournez voir Gaïa pour lancer votre route vers le creuset Gémeaux. Sur place, alors que le plan se déroulait à merveille, une infime partie d’Héphaïstos a réussi à s’échapper et à prévenir des machines que des intrus se trouvaient ici.

Protéger Bêta

Deux machines vous agressent dont un Mastodonte. Utilisez votre attirail au complet pour éviter que les machines ne s’en prennent à Bêta puis retournez voir Bêta et Varl. Votre prochaine mission : rattraper Héphaïstos.

Suivez la route indiquée par le marqueur de quête en hauteur puis entrez dans le couloir. Au bout, planez vers la prochaine plateforme sur la droite pour arriver dans une grande salle.

Forcer Héphaïstos à rentrer dans le noyau

Une fois dans la grande salle où se trouve une sphère de bouclier, prenez à gauche et entrez dans le même couloir que les convoyeurs. Deux chemins s’ouvrent à vous. Une fois n’est pas coutume, prenez à droite et montez grâce à votre Attracteur sur les plateformes les plus à droite.

Alva vous annonce qu’il va lui falloir des pièces pour fabriquer une pièce détruite par les machines envoyées par Héphaïstos plus tôt. Puis, prenez la rampe sous forme de tyrolienne se trouvant au bout de cette plateforme pour passer le bouclier.

Pirater la liaison réseau

Une fois de l’autre côté du bouclier, affrontez les machines se trouvant devant vous. Voius devriez rencontrer 2 Veilleurs Rouges Suprêmes (sensibles au gel et fragiles au niveau de leur oeil) ainsi qu’un Long-Nez Suprême (sensible au plasme et fragile au niveau de sa queue et de son dos plus particulièrement).

Puis, approchez du terminal réseau et entamez le piratage. Bien évidemment, Héphaïstos ne se laissera pas faire et vous bloquera avant de vous envoyer de nouvelles machines. Vous avez la possibilité de vous cacher dans les structures possédant des tunnels de chaque côté de la pièce.

Il s’agit d’un Cracheur Boursouflé (Feu) sensible au gel et fragile au niveau de sa queue, son dos et son ventre, d’un nouveau Veilleur Rouge Suprême et d’un Galop-Griffe Suprême sensible à l’électricité et fragile au niveau du ventre et de la queue. Posez un piège électrique pour lui infliger de lourds dégâts. Une fois machines détruites, retournez Pirater le réseau pour prendre un peu plus le contrôle sur Héphaïstos.

Puis, sortez en face pour voir le sol du couloir désormais électrifié. Utilisez les plateformes aux rebords jaunes ainsi que les accroches en hauteur pour vous hisser sur la plateforme d’où vous vous êtes élancée vers le rail plus tôt. Là, regardez vers la droite pour remarquer une zone circulaire bleue. Vous pouvez la déployer avec l’Attracteur et ainsi révéler des accroches jaunes pour vous hisser encore plus haut.

Vous êtes désormais à la bonne hauteur pour saisir un convoyeur. Sautez dessus, faites-en vite le tour puis passez le bouclier avant de vous laisser tomber sur la prochaine plateforme en hauteur contenant une machine que vous pouvez détruire. Dans cette samme vous rencontrerez notamment un Bondisseur Suprême (sensible à l’eau de purge et fragile au niveau de son dos ou de sa queue) ou encore un Hautes-Pattes (sensible à l’électricité et fragile au niveau du ventre et de la queue).

Approchez-vous du terminal pour voir arriver de nouvelles machines, 2 Bondisseurs Suprême et un Pentacorne que vous connaissez déjà, sensible à l’eau de purge et à l’acide et vulnérable surtout au niveau de son dos. Mettez-vous en hauteur sur la plateforme centrale et évitez ses boules de feu. Une fois les machines détruites, piratez la liaison réseau pour réduire encore plus la puissance d’Héphaïstos.

Retourner dans la salle d’assemblage

Sortez par la sortie en face puis suivez les couloirs électrifiez pour retourner dans la salle d’assemblage où vous attend un combat dantesque.

Détruire le Massacrépine

Vous avez déjà croisé cette bête pendant votre aventure. Le Massacrépine est résistant au feu, à l’électricité, à l’acide et au plasma mais est sensible au gel et à l’eau de purge. Il dispose de plusieurs points faibles :

La capsule d’eau de purge située à l’avant juste derrière sa tête peut provoquer une réaction en chaine pour infliger de lourds dégâts.

située à l’avant juste derrière sa tête peut provoquer une réaction en chaine pour infliger de lourds dégâts. La poche de mordacier située au niveau de ses épaules peut exploser pour provoquer une explosion d’acide.

située au niveau de ses épaules peut exploser pour provoquer une explosion d’acide. Le frappeterre à plasma situé au niveau de son abdomen vous envoie des charges à tête chercheuse. Détachez ou détruisez ce composant pour vous en libérer.

situé au niveau de son abdomen vous envoie des charges à tête chercheuse. Détachez ou détruisez ce composant pour vous en libérer. Le lanceur d’épines de plasma situé sur son dos peut être récupéré pour être utilisé contre lui.

situé sur son dos peut être récupéré pour être utilisé contre lui. La bonbonne à givrelymphe située à la base de sa queue peut provoquer une réaction en chaine (flèches de gel) et ainsi fragiliser la bête.

située à la base de sa queue peut provoquer une réaction en chaine (flèches de gel) et ainsi fragiliser la bête. Enfin, le lance-cérébrépine situé au bout de sa queue peut-être détruit ou détaché et ainsi éviter ses rayons de plasma, mais peut surtout être utilisé contre lui sans grands dégâts cependant.

Usez de vos déplacements et roulades pour notamment éviter ses charges et ses attaques de queue pour triompher au bout d’un long combat épique.

Retourner Voir Bêta et Varl

Suivez le couloir puis parlez à Bêta pour clôturer la quête principale Gémeaux et suivre une très longue cinématique menant à l’interlude Tout ce qui reste.

