La Tombe de Faro | Soluce Horizon Forbidden West

Vous avez récupéré les trois fonctions subordonnées qu’il manquait à Gaïa pour se préparer à récupérer désormais Héphaïstos, dont la dernière Déméter au sein de la quête Graines du passé. Mais pour cela, Aloy doit s’acquitter du grade Oméga, plus élevé que son grade actuel, afin de pouvoir prendre le dessus sur l’entité. Pour cela, vous allez devoir vous rendre à Thèbes, le lieu où Ted Faro a terminé sa vie au sein de la quête La Tombe de Faro, une quête de niveau 26.

Récompenses : 20 800 XP + 2 points de compétence

Votre quête commence avec deux objectifs distincts à rejoindre. Par soucis de sémentique, nous commencerons dans l’ordre géographique le plus proche de la base.

Aller à Falaise

Falaise se trouve être une base Tenakth qui vous servira de point de ravitaillement avant votre départ vers l’Ouest lointain. Vous pourrz également y trouver des quêtes annexes mais aussi tout ce qu’il vous faut pour améliorer vos armes ou vous fournir en nourriture. Puis, poursuivez votre périple dans un milieu changeant drastiquement de visage, aux allures de jungle tropicale.

Trouver Alva

Suivez les marqueurs de quête vers l’Ouest en utilisant votre monture pour vous rapprocher d’une plage où se trouve un avant-poste Quen que vous découvrez en arrivant sur les lieux.

Examiner l’avant-poste Quen

A votre arrivée, vous trouvez l’avant-poste totalement vide. Entrez dans le bâtiment pour qu’Aloy suggère d’emprunter un bâteau et ainsi naviguer vers la bain de San Francisco. Approchez-vous du seul bâteau sur la plage, appuyez sur triangle et regardez la cinématique.

Aller à Viveterre de l’Héritage

Arrivés sur une plage, vous vous rendez compte que l’avant-poste est également non gardé. Vous décidez de vous rendre à Viveterre de l’Héritage, la ville principale du clan d’Alva, alors même qu’elle vous y avait mis en garde. Allumez le feu de camp puis poursuivez sur le chemin balisé entre les deux montagnes. Repérez par ailleurs dans les parages la présence d’un Grand-Cou, celui de Viveterre.

Suivez les marqueurs de quête jusqu’à parvenir à un pont suspendu, marquant l’entrée de la ville. Avancez pour déclencher une cinématique où vous ferez la rencontre des Quens et de leur « chef », Pédégé (ah). Vous lui faites part de vos intentions et le chef vous indique la direction de Thèbes. Vous apprenez qu’Alva est sur place avec des soldats mais que des machines les ont bloqués derrière leur position.

Se rendre à Thèbes

Suivez les marqueurs de quête en sortant du village de Viveterre pour tomber sur la pyramide de Thèbes, le lieu renfermant la tombe de Ted Faro. Arrivés sur la plage, vous tomberez sur une énorme machine, siège d’un combat épique, le Gueule-d’Orage.

Détruire le Gueule-d’Orage

La bête est gargantuesque mais en vous y prenant bien, vous devriez réussir à l’achever tant bien que mal. Attention car elle possède une puissance impressionnante et dispose d’une arme lourde sur son dos. La machine est très sensible à l’acide mais résiste à toutes les autres formes d’attaques élémentales. Voici ses caractéristiques principales :

Elle dispose de deux canons à tir rapide sur l’avant de sa tête. Détruisez-les ou détachez-les pour lui en priver.

sur l’avant de sa tête. Détruisez-les ou détachez-les pour lui en priver. Une bonbonne d’acide est présente sur l’arrière de sa carcasse. Détruisez-la avec une flèche d’acide pour provoquer une réaction en chaine. Une bonbonne de flambée ou d’eau de purge sont également présentes, utiles dans une moindre mesure.

est présente sur l’arrière de sa carcasse. Détruisez-la avec une flèche d’acide pour provoquer une réaction en chaine. Une bonbonne de flambée ou d’eau de purge sont également présentes, utiles dans une moindre mesure. La fameuse arme lourde citée plus tôt est un Lance-disques, que vous pouvez détacher (utilisez vos flèches de déchirure d’arc de précision clivant) et utiliser contre elle pour lui infliger un maximum de dégâts.

Une fois la bête terrassée, fouillez-la et retournez près du site de fouilles où les soldats se sont enfermés.

Parler à Alva

Une fois les portes ouvertes, vous retrouvez Alva. Engagez la conversation et entamez la descente vers le site de fouilles en compagnie de vos nouveaux « amis ».

Trouver un accès dans Thèbes

La porte étant verrouillée et uniquement accessible à Ted Faro, vous ne pouvez entrer. Vous repérez alors une étendue d’eau accessible grâce à votre équipement de plongée. Sautez et nagez dans les profondeurs le long d’une salle obscure.

Entrer dans le conduit cassé

Repérez une issue au plafond et faufilez-vous dans le conduit. Nagez jusqu’à arriver dans un couloir possédant deux turbines. Celle de gauche s’arrête momentanément. Passez entre ses pales au bon moment en utilisant Rond pour accélérer puis prenez à gauche dans la salle qui suit.

Trouvez la console permettant de stopper la turbine suivante et passez entre ses pales. Enfin, prenez tout de suite à droite et remontez dans le couloir pour ressortir à la surface.

Ouvrir la porte principale

Une fois dans la salle de sport, forcez la porte pour parvenir dans une pièce de vie assez vaste. Un peu partout se trouvent des données audios. Prenez le couloir à gauche après la seconde porte et grimpez à l’escalier sur la gauche pour ouvrir une porte. Les autres portes de la structure vous donneront du loot.

Une fois dans le bunker, ouvrez la porte à Pédégé et ses troupes et acceptez de vous changer d’accoutrement. Puis, descendez dans la salle principale et ouvrez la porte se trouvant au bas de l’escalier pour vous retrouver dans une salle contenant une statue géante de Ted Faro.

Chercher l’autorisation Oméga dans Thèbes

A votre arrivée dans la salle, prenez à droite et ouvrez la porte. Descendez les escaliers et passez dans le petit couloir pour ouvrir une nouvelle porte. Vous parvenez aux pieds de la statue de Faro lorsque 2 énormes machines se réveillent pour défendre les lieux, des Corrupteurs.

Tuer les Corrupteurs

Il va falloir rester extrêmement mobile et surtout éviter les pierres qu’ils vous enverront si vous ne voulez pas subir trop de dégâts. Ces machines sont résistantes aux flèches d’enragé à et sont sensibles au feu. Elles disposent de lance-grenades sur les côtés que vous pouvez détruire pour éviter ces attaques mais elles disposent aussi de lanceurs de pics sur leur front que vous pouvez également détacher pour les en priver.

Une fois les machines éliminées, ouvrez la prochaine porte et allez tout au fond de la pièce pour scanner le mystérieux appareil. Notez qu’il y a dans la pièce de nombreuses données audios à écouter. Une fois l’appareil scanné, prenez à droite et ouvrez la porte où se tiennent deux gardes.

Dans la pièce suivante, le passage étant bloqué, levez les yeux sur la droite de la même bloquée pour repérer sur un mur proche une grille que vous pouvez tirer avec votre Attracteur. Passez par les aérations pour arriver dans une salle avec une console.

Récupérer l’autorisation Oméga de Ted Faro

Approchez-vous de la console et appuyez sur Triangle pour enfin obtenir l’autorisation Oméga de Faro. S’en suit une très longue cinématique menant à la destruction rapide de Thèbes tout entier, qui sera sous peu englouti par la lave.

Fuir Thèbes

Tuer les gardes du corps

Alors que Pédégé a ordonné a ses gardes de vous abattre, il vous faudra lutter contre ces guerriers un peu nerveux. Si vous avez le temps, pensez à désarmer l’un des gardes qui possède un lance-flammes afin de vous en servir à votre tour. Une fois tous les gardes tués, partez immédiatement de la pièce et suivez les marqueurs de quête pour vous en sortir.

Arrivés dans une grande pièce recouverte de lave, il vous faudra sauter sur les pierres tombant du plafond pour traverser sans risque. Suivez les escaliers, abattez de nouveaux gardes et poursuivez votre remontée. Une fois dehors, suivez la cinématique pour finalement voir qu’Alva se trouve désormais dans votre équipe et enchainer avec la mission Gémeaux.

N’oubliez pas que nous vous proposons également des guides complets pour les quêtes annexes et activités diverses dans Horizon Forbidden West.