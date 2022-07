Boite noire : Tracepluie | Soluce annexe Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West, en plus de vous honorer de ses quêtes principales, vous proposera diverses activités annexes comme par exemple rechercher et trouver différentes boites noires cachées un peu partout sur le territoire de jeu. Au total, 12 sont dissimulées dans le Monde et l’une d’elles se trouve dans la zone de Tracepluie.

Où trouver la Boite Noire de Tracepluie dans Horizon Forbidden West ?

La boite noire de Tracepluie se trouve en plein cœur de la zone tropicale du jeu, à l’Ouest de la zone désertique. Mais pour y accéder, vous aurez besoin du Coupe-Lianes, que vous obtiendrez grâce à la quête principale « Graines du Passé » afin d’ouvrir la Fleur de métal se trouvant devant l’entrée de la carcasse à visiter. La carcasse se trouve au Sud de la ville de Falaise. A côté de la Fleur de métal se trouve une batterie, qu’il vous faudra inclure dans le dispositif près de la porte fermée. Enfin, entrez dans la pièce et récupérez la boite noire se trouvant au sol.